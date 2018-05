Publiek kan dinsdag laatste groet aan Eric Geboers brengen op circuit van Lommel TT

10 mei 2018

07u57

Bron: Belga 6 Om iedereen de kans te geven afscheid te nemen van voormalig motorcrosskampioen Eric Geboers, is er een laatste groet op dinsdag 15 mei op het motorcrosscircuit in Lommel. De uitvaartplechtigheid zelf zal plaatsvinden in intieme kring, zo laat de familie weten.

"De familie en vrienden van Eric Geboers willen iedereen bedanken voor de steun die ze mochten ontvangen de afgelopen dagen. De hoeveelheid aan mooie berichten is overweldigend. Toch wil de familie vragen om in deze moeilijke periode hun privacy tijdens het rouwproces te respecteren", aldus de mededeling.

Op de uitvaartplechtigheid zijn geen media en publiek toegelaten. Een bevriende fotograaf zal tijdens de begrafenis beelden maken en die zullen na de plechtigheid ter beschikking gesteld worden aan de media.

Dinsdag is iedereen welkom voor een laatste groet van 19 uur tot 21 uur in de cafetaria van het motorcrossparcours in de Marie Curiestraat 24 in Lommel.