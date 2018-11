Publiek 40-45 opnieuw huiswaarts gestuurd na technisch probleem Antoon Verbeeck

25 november 2018

1.660 bezoekers van spektakelmusical 40-45 in Puurs zijn op zondag halverwege de avondvoorstelling naar huis gestuurd. Toen de show voor de derde maal te kampen kreeg met technische defecten, besloot Studio 100 om de voorstelling stil te leggen. “We vinden het jammer voor het publiek, de cast en de crew, maar het was de enige juiste oplossing. 40-45 is een huzarenstukje. We weten dat er technisch altijd iets kan mislopen”, bevestigt Studio 100-woordvoerder Jan Pieter Boodts. Op woensdag 7 november werd er eveneens een voorstelling vroegtijdig stopgezet wegens een panne. “Het probleem dat zich vanavond voordeed is niet hetzelfde als eerder deze maand. In detail treden kan ik niet. Het gaat om een complexe techniciteit. Morgen staan er geen voorstellingen gepland. Onze crew zal dan al het nodige doen om alles in orde te krijgen tegen dinsdag. De 1.660 bezoekers krijgen een nieuw ticket.”