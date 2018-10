PTB*PVDA over mooi resultaat in Brussel: "Dit is boven onze verwachtingen" kv

14 oktober 2018

23u03

Bron: Belga 0 De PTB*PVDA verraste in Brussel-Stad en haalt met 11,58 procent van de stemmen 7 zetels in huis. "Het is boven onze verwachtingen dus dat is enorm positief", zegt lijsttrekker Mathilde El Bakri.

"Nu wordt het vooral een kans voor ons om in de gemeenteraad alles in werking te stellen om dat wat we op het terrein hebben gehoord tot uiting te laten komen. De prioriteit van onze kiezers is de huurprijzen en die willen we aanpakken in Brussel", vertelt El Bakri.

In de meerderheid zal dat niet zijn, gelooft de lijsttrekker van PTB*PVDA, want volgens haar blijven de huidige meerderheidspartners samen besturen.

"We weten al dat er een akkoord is tussen de PS en de MR dus het wordt moeilijk om dat te verbreken. In de oppositie kunnen we al heel veel aanbrengen. Dat hebben we al getoond in Schaarbeek en Molenbeek in de afgelopen zes jaar. We moeten mensen blijven mobiliseren en collectief samenwerken met de burgers", besluit El Bakri.