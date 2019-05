PTB mag voor het eerst verkozene naar Europees Parlement sturen ttr

27 mei 2019

13u40

Bron: belga 0 binnenland Met lijsttrekker Marc Botenga mag de PTB voor het eerst een uiterst linkse verkozene naar het Europees Parlement sturen. "Een historisch resultaat", zo viert Botenga vandaag het resultaat.

"We hebben een uitzonderlijk resultaat behaald. Met 14,59 procent van de stemmen (in de Franstalige kieskring, nvdr) hebben we de drempel ruimschoots gehaald.” Het resultaat toont aan dat de linkerzijde zijn verantwoordelijkheid moet opnemen om de strijd aan te gaan met het dominante neoliberale beleid van de Europese Unie, meent Botenga.

Dat zal dan wel moeten gebeuren met een kleinere uiterst linkse fractie in het Europees Parlement. De GUE valt immers terug van 52 naar 39 zetels. "Jammer", vindt Botenga, maar dat neemt volgens hem niet weg dat uiterst links zijn discours kan aanscherpen om "een locomotief naar links" te worden.