Psychologische test die vertelt of asielzoeker homo is of niet, mag niet FT

25 januari 2018

12u57

Bron: Belga 0 Asielzoekers mogen niet onderworpen worden aan psychologische testen om hun seksuele geaardheid te achterhalen. Dat heeft het Europees Hof beslist.

Dergelijke onderzoeken vormen een "inbreuk op het recht van deze persoon op zijn privéleven". Het oordeel komt er nadat een Nigeriaanse asielzoeker in 2015 asiel aangevraagd had in Hongarije, maar dat uiteindelijk werd geweigerd. De man had in zijn aanvraag vermeld dat hij niet meer naar zijn thuisland durfde omdat hij homo is. Hij werd onderworpen aan een psychologisch onderzoek omdat men in Hongarije wilde staven of zijn verhaal wel echt klopte. Volgens dat onderzoek kon de seksuele geaardheid van de man niet bevestigd worden en dus werd zijn asielaanvraag afgewezen. De man ging in beroep, het gerecht in Hongarije legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie.

Dat Hof nu dat landen onderzoeken kunnen gebruiken om asielaanvragen te beoordelen, maar dat die onderzoeken altijd in overeenstemming moeten gebeuren met de rechten van de mens indachtig. Die staan in een handvest opgeschreven en bevat onder meer "rechten op het vlak van menselijke waardigheid, eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven".

En daar wringt dus het schoentje. Een psychologische test om na te gaan welke seksuele geaardheid een asielzoeker heeft, is volgens het Hof een inbreuk op diens privéleven. Zo'n deskundigenonderzoek heeft bovendien een "beperkte betrouwbaarheid".



Volgens het Hof kan de seksuele gerichtheid van een asielzoeker wel op andere manieren afgetoetst worden. Zo kan men zich bijvoorbeeld baseren "op de samenhang en de aannemelijkheid van de door de betrokken persoon afgelegde verklaringen".