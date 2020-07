Psychologencommissie spreekt traumapsycholoog Erik De Soir vrij KVE

06 juli 2020

15u37

Bron: Belga 0 De Tuchtraad van de Psychologencommissie heeft de klacht tegen traumapsycholoog Erik De Soir verworpen. Dat meldt VRT NWS maandag. Een ex-patiënte van de traumapsycholoog had getuigd dat ze gedetailleerde flarden van haar levensverhaal terugvindt in het boek 'Het vergeten meisje' van misdaadauteur Toni Coppers.

Het boek gaat over een wijkagente die in shock gaat als ze tijdens een routinecontrole een bloedbad aantreft. De psycholoog die haar behandelt, stelt voor om haar te hypnotiseren. Tijdens die sessie komen ook haar onverwerkte jeugdtrauma's naar boven. Een van de ex-patiënten van De Soir zag gelijkenissen met haar levensverhaal en diende een klacht in bij de beroepscommissie die de werking van psychologen controleert.

De auteur, zijn uitgeverij en de traumapsycholoog hadden dat steeds ontkend. De Tuchtraad van de Psychologencommissie heeft de klacht nu verworpen wegens ongegrond. De traumapsycholoog maakte zelf de uitspraak bekend op zijn Facebookpagina.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.