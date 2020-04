Psychologen willen taskforce Geestelijke Gezondheidszorg WDw

20 april 2020

14u08

Bron: Belga 2 Er is dringend nood aan een taskforce Geestelijke Gezondheidszorg. Dat zegt de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Die roept maandag in een persbericht nogmaals op om je afspraak met de psycholoog niet uit te stellen.

Die taskforce Geestelijke Gezondheidszorg, waar de psychologen om vragen, zou over de verschillende bevoegdheden heen, in overleg met de sector, prioriteiten moeten stellen en noodbudgetten vrijmaken. Ze moet de bevolking informeren, sensibiliseren en hen er op wijzen de zorg voor psychisch welzijn niet uit te stellen.

De VVKP maakt zich zorgen vanwege cijfers van Sciensano, waaruit blijkt dat drie op de vijf mensen die in de geestelijke gezondheidszorg een behandeling of begeleiding kregen, die door de uitbraak van het nieuwe coronavirus hebben uitgesteld.

Praktijken plots leeg

“Onze leden maakten inderdaad gewag van cliënten die hun eerstvolgende consultatie uitstelden als gevolg van de coronamaatregelen. Daardoor kwamen we plots in een andere realiteit terecht: waar we eerst met lange wachttijden kampten in de praktijken, bleven deze praktijken plots leeg”, zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

De praktijken zijn open en moeten ook open blijven van de overheid Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder VVKP

Lowet vermoedt dat er nog veel onduidelijkheid heerst onder patiënten over de interpretatie van de coronamaatregelen. Hij is echter formeel: klinisch psychologen zijn — net als andere geestelijke gezondheidszorgverstrekkers — essentiële gezondheidszorgberoepen in deze crisis. “De praktijken zijn open en moeten ook open blijven van de overheid. Een verplaatsing naar de praktijk van de psycholoog is dus een essentiële verplaatsing.” Hij benadrukt dat fysieke consultaties steeds mogelijk zijn en blijven voor diegenen die dit nodig hebben.

