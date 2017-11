Psychologen over internetchallenges:

"Nooit doodzwijgen thuis"

Sabine Vermeiren

17u55

RV Deze Amerikaanse jongen zette zijn Bleach Challenge op YouTube, dit is niet de jongen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Onlangs nog de Whale Challenge, nu alweer de bleekwater-challenge: in een rotvaart overspoelen levensgevaarlijke spelletjes het internet en flitsen ze op smartphones langs het netvlies van onze jeugd. Reden tot bezorgdheid? Beslist. Maar moeten we - als ouders en opvoeders - panikeren? Nee. Zolang we de dingen maar niet doodzwijgen. "Zoals zo vaak bij taboe-onderwerpen: praat er thuis over. Je kind hecht wel degelijk belang aan wat jij zegt."