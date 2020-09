Psychiatrische expertise Marc Dutroux is klaar redactie

09 september 2020

18u18

Bron: Belga 12 De gerechtsexperts die een psychiatrisch verslag moesten maken van Marc Dutroux, zijn klaar met hun werk en hebben hun rapport neergelegd. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door meester Nicolas Cohen, één van de advocaten van Dutroux. Over de inhoud van het verslag wil de advocaat voorlopig niets kwijt.



De strafuitvoeringsrechtbank (SURB)moet zich nu opnieuw over het dossier buigen maar daarvoor is nog geen nieuwe datum bepaald.

Marc Dutroux zit nu 23 jaar in de cel. In 2004 werd de meest gehate crimineel van het land tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van zijn slachtoffers. In 2013 kwam hij een eerste maal voor de SURB maar zijn voorgelegd herklasseringsplan werd toen als onrealistisch verworpen.

In oktober 2019 besliste de Brusselse SURB op vraag van Dutroux' advocaat dat een nieuw psychiatrisch onderzoek zich opdrong in de aanloop naar een latere, eventuele vraag tot voorwaardelijke vrijlating. De drie aangeduide experts-psychiaters moesten een verslag opmaken waarin ze de persoonlijkheid van Marc Dutroux en zijn geestestoestand beschreven. Ook moesten ze in het verslag een oordeel vellen over het gevaar op recidive en het gevaar voor de veiligheid en de fysieke integriteit van anderen, en over de evolutie van dat gevaar in de tijd. Daarnaast moesten ze een advies geven over een eventuele behandeling die Dutroux zou kunnen ondergaan.

Een voorlopige versie van dat verslag moest overgemaakt worden aan Dutroux’ advocaten, aan het openbaar ministerie en aan de SURB, die vervolgens hun opmerkingen zullen kunnen maken, waarna de experts hun definitief verslag moesten klaar hebben tegen 11 mei 2020. Door de coronapandemie werd die datum aangepast maar nu is het verslag klaar.

