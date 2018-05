Psychiatrisch patiënt ontsnapt en veroorzaakt paniek in schoolbuurt Beveren Patrick Lefelon

30 mei 2018

20u47

Bron: eigen berichtgeving 0 Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (PSC) van Antwerpen gaat het transport van geïnterneerde criminelen herbekijken na een incident van vanochtend. Een 34-jarige psychiatrisch gestoorde man met enkele criminele feiten op zijn kerfstok, werd toen vanuit het PSC overgebracht naar het ziekenhuis in Beveren. Behalve de chauffeur ging ook een begeleider mee.

Bij het verlaten van het ziekenhuis duwde de patiënt zijn begeleider weg en sloeg hij op de vlucht. De politie van Beveren stuurde onmiddellijk alle patrouilles uit en kreeg ook bijstand uit Sint-Niklaas. De man werd een half uur later opgepakt aan een vijvertje naast de gemeentelijke kleuter- en basisschool Lindelaan.

"Een leerkracht van de basisschool had de man aangesproken omdat hij in een tuintje rondliep. Toen wij even later hoorde dat het om een ontsnapte geïnterneerde ging, schrokken wij wel even", zegt Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van Beveren. "De politie heeft de man gelukkig op tijd kunnen inrekenen. ik stel mij wel vragen bij de begeleiding van zo'n gevaarlijk iemand. Is één begeleider wel voldoende. Onze politie was niet op de hoogte van het gevangenentransport."

De directie van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen laat weten dat niet zij, maar wel de Kamer voor Bescherming van de Maatschappij (BKM) beslist welke geïnterneerde het centrum mag verlaten voor een ziekenhuisbezoek en hoeveel begeleiders daarvoor nodig zijn. In het geval van deze 34-jarige crimineel vond de BKM één begeleider voldoende. In het FPC Antwerpen is plaats voor 182 geïnterneerden.