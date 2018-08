Psychiatrisch centrum Zelzate haalt afluisterapparatuur meteen weg

Het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate stopt onmiddellijk met het afluisteren van gesprekken in de bezoekersruimte van Levanta, de hoogbeveiligde afdeling van het centrum. Dat heeft de directie gezegd in het gesprek dat ze vandaag had met het Agentschap Zorg en Gezondheid, meldt het Agentschap in een persbericht.