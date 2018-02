Psychiater op proces Hardy: "Hij is een van de meest gevaarlijke mensen in onze maatschappij. Een seksuele, sadistische seriemoordenaar" Veronique Coopmans

28 februari 2018

10u29

Bron: Eigen berichtgeving 208 Op het proces van Renaud Hardy heeft het college van deskundigen de beschuldigde vandaag beschreven als een van de gevaarlijkste mensen in onze maatschappij. Wetsdokter Wouter Van Den Bogaert weerlegde dan weer de uitspraak van neuroloog Chris Van der Linden dat Hardy een seriemoordenaar zou geworden zijn door de parkinsonmedicatie.

Ik neem een laxeermiddel. Mocht het los schieten, mag ik dat dan signaleren? Hardy over zijn constipatieprobleem

Toen voorzitter Dirk Thys bij de start vroeg of iemand het woord wilde, haalde Hardy nog eens zijn constipatieprobleem aan. "Ik neem een laxeermiddel. Mocht het los schieten, mag ik dat dan signaleren?", vroeg Hardy. In het geval van een dringende sanitaire stop kan Hardy de twee agenten die hem flankeren er attent op maken.

Daarna was het de beurt aan wetsdokter Wouter Van Den Bogaert. "Ik heb de wetenschappelijke artikels over het dopaminedysregulatiesyndroom bestudeerd en volgens mij kan niet bewezen worden dat die stoornis gelinkt kan worden aan dit soort agressie", klonk het. We spreken hier van stompe geweldpleging en dat vind ik nergens terug in de 17 wetenschappelijke artikels die hierover wereldwijd gepubliceerd zijn."

"Zeer uitzonderlijk geval"

In de literatuur is volgens Van Den Bogaert geen enkel voorbeeld te bespeuren van een lustmoord. "Als er sprake zou zijn geweest van zware agressie of lustmoorden, dan zou dat wel gepubliceerd geweest zijn. Als je alles bij elkaar legt is het wetenschappelijk niet bewezen dat de anti-parkinsonmedicatie gaat leiden tot het vermoorden van een persoon,” besluit Van Den Bogaert.

Van der Linden reageerde. "Dit is ook een zeer uitzonderlijk geval. Het is de eerste keer dat we meemaken dat een geval van parafilie (seksueel afwijkend gedrag; nvdr) als een lustmoord kenbaar wordt. Het is wel de bedoeling dat ik dit ga presenteren op een internationaal congres."

Volgens het college van deskundigen, samengesteld uit twee psychiaters en een psycholoog, zijn er bij Renaud Hardy heel wat risicofactoren. “Er is een gecombineerde aanwezigheid van psychopathie en seksuele stoornissen. Therapeutisch zijn er weinig behandelingsmogelijkheden,” beschreef psychiater Dirk Steemans.

Het seksueel sadisme, het lijden van anderen, is een seksuele opwinding voor hem. Psychiater Dirk Steemans

Seksuele opwinding

Hardy lijdt al van in zijn kindertijd aan een persoonlijkheidsstoornis . “Die blijft hem in de loop van zijn leven parten spelen, waardoor hij relationeel en professioneel in de knoop geraakt. Volgens de psychiater is Hardy narcistisch, wat zich uit in opschepperig, manipulatief en sarcastisch gedrag. Hardy heeft ook antisociale kenmerken in zijn persoonlijkheid: hij is koelbloedig, gewetenloos, liegt, doet sadistische uitlatingen en reageert impulsief. Ook de parafiele stoornis (seksueel gedrag dat door de maatschappij niet toegelaten wordt en met een partner die er niet mee instemt) is volgens psychiater Steemans duidelijk aanwezig bij Hardy. “Het seksueel sadisme, het lijden van anderen, is een seksuele opwinding voor hem.“

Volgens het college van deskundigen heeft Hardy duidelijk het profiel van een seriemoordenaar. “Seriemoordenaars leven vaak jaren voorafgaand aan de feiten een fantasieleven, dat ze dan nog niet tot uiting brengen. Op een bepaald moment neemt de druk zo toe, dat ze het niet meer kunnen houden. Door een trigger, bij mijnheer Hardy is dat de krenking door zijn ziekte, de angst dat Doris hem zou verlaten, de bedreiging door zijn mentor François V. en zijn cocaïne gebruik, kookt de ketel dan over. Vermoedelijk waren er nog moorden of moordpogingen geweest als hij niet gearresteerd was. “

Re-integratie

Nog volgens de psychiater is Hardy een groot gevaar voor de maatschappij. “Hij is een seksuele, sadistische seriemoordernaar en bijgevolg uiterst gevaarlijk voor de maatschappij. Hij behoort tot de meest gevaarlijke personen in onze maatschappij. Met dit profiel had hij zeker nog moorden gepleegd.” Wat betreft een mogelijke re-integratie in de maatschappij kan het college van deskundigen zich niet uitspreken. “We kunnen ons in de huidige stand van zaken niet uitspreken over een mogelijke re-integratie in de maatschappij maar de prognose is ongunstig,” besluit psychiater Steemans.

Juiste context

Psychiater Chris Dillen, die aangesteld werd door de verdediging, probeerde het beeld dat geschetst werd door het college van deskundigen enigszins te relativeren. “Ik sluit mij aan bij het college, dat Hardy een zeer gevaarlijk man is en dat we goed moeten nadenken over de toekomst. Dat we de maatschappij moeten veilig stellen. Maar ik probeer een aantal zaken in de juiste context te plaatsen. Hardy heeft zeker psychopate trekken in zijn persoonlijkheid, een quasi maximale score zelfs maar er is geen opmerkelijk antisociaal gedrag voor zijn 50ste. Tot die diagnose van Parkinson.”

Psychiater Dillen stelde zich vragen bij het causaal verband tussen de ziekte van Parkinson en de feiten. En of Hardy daar dan wel verantwoordelijk voor kon gesteld worden. Gerechtspsychiater Steemans vulde vastbesloten aan dat er voor het college van deskundigen geen causaal verband is tussen de ziekte en de feiten. “Wij zeggen duidelijk neen. De Parkinson medicatie biedt geen voldoende verklaring. Er zijn ook andere factoren die meespelen: de cocaïne, viagra, misogynie (vrouwenhaat) en zijn afhankelijkheidsrelatie met Doris C.”

Gericht handelen

Steemans zag wel een ander causaal verband. “ Het seksueel sadisme en de psychopathie. Dat zijn de belangrijkste puzzelstukken. Die staan wel in causaal verband. Hardy heeft lang voordien al het scenario uitgeschreven en dat dan tot uiting gebracht. Hij gaat niet zomaar door medicatie moorden plegen. Een seriemoordenaar reageert zo niet. Men wordt geen seriemoordenaar door medicatie in te nemen.” En Hardy is een zeer gevaarlijke seriemoordenaar, voegt Steemans nog toe. Maar Hardy zijn wilsvrijheid was op het ogenblik van de feiten volgens het college van deskundigen niet aangetast door een dwangstoornis. “Hij had controle over zijn daden. Hij verklaarde nog letterlijk dat toen hij naar slachtoffer Doms reed, dat hij toen nog kon beslissen om terug te keren. Hij had mogelijkheden om andere dingen te doen,” beschrijft psychiater Steemans.

Psycholoog Nys vult aan: “Hardy kiest welbewust locaties uit, dat is gericht handelen. Wat betreft de feiten op slachtoffer Eyckermans, hij heeft haar opgewacht. Hij heeft tijd gehad en kon anders handelen maar heeft het niet gedaan. Ook bij Annie H., daar zorgt hij nog eerst voor kortsluiting. Hij handelt voorbedacht, met de nodige planning en voorbereiding en met voldoende wilsvrijheid.”

Psychiater Dillen stelde daar de nodige vraagtekens bij. “Maar ik hak de knoop niet door.” Wat behandeling betreft zijn de perspectieven somber. Psychiater Steemans: “Dit is zeer moeilijk te behandelen. De therapie wordt meestal misbruikt, en daarbij dan nog dat seksueel sadisme, qua behandeling ziet het er zeer slecht uit. “