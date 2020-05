Psychiater Dirk De Wachter: “Verantwoordelijkheid burger in versoepeling sociaal contact is een goede zaak” JOBR

07 mei 2020

16u52

Bron: Belga 4 De burger krijgt veel verantwoordelijkheid in de versoepeling van het sociaal contact. “Dat is een goede zaak”, zegt psychiater Dirk De Wachter.

De regering komt voor een deel tegemoet aan de behoefte aan sociaal contact. Maar bij de beslissing om, in het kader van de versoepelingsmaatregelen, vier personen van hetzelfde gezin uit te nodigen, worden toch wel wat vraagtekens geplaatst. Zo zijn er veel vragen over welke vier personen juist zullen en mogen uitgenodigd worden, en hoe dat zit voor alleenstaanden. “Dat er veel verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de burger, vind ik geen slecht idee”, zegt Dirk De Wachter, psychiater en psychotherapeut in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. “De selectie van uitnodigingen kan niet van bovenuit bepaald worden. Dat is heel persoonlijk en dus moeten de mensen dat zelf doen. De burgers hebben bewezen dat ze zich goed aan de maatregelen kunnen houden. Maar de druk om meer sociale vrijheid te krijgen, nam duidelijk toe. Het valt nu af te wachten of we die nieuwe verantwoordelijkheid aankunnen.”

Ingewikkeld

“Elke levenssituatie is verschillend. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Het is een risico om nu een beetje meer vrijheid te geven, maar het zou zeker ook een risico geweest zijn zonder die beslissing. Want de motivatie begon zienderogen te slinken. Hopelijk gaan de mensen goed om met dat nieuw verworven stukje vrijheid. Niets doen was niet echt een optie, maar het lag toch wel moeilijk. Door de deur een klein beetje op een kier te zetten, kunnen we al eens kijken waar we naartoe gaan. Er is eigenlijk geen alternatief.”

De overheid heeft toegevingen gedaan. De signalen waren duidelijk: de mensen houden het niet langer uit en dat leidt tot problemen Dirk De Wachter

De Wachter had niet verwacht dat de regering deze maatregel nu al zou nemen. “In tegenstelling tot winkels kan er geen controle uitgeoefend worden in de tuin, laat staan in de slaapkamer. Zelf stond ik er nogal achter, maar ik dacht dat ze het niet zouden durven. Ze hebben toch toegegeven, mede onder druk van de sector van de geestelijke gezondheidszorg. De signalen waren duidelijk: de mensen houden het niet langer uit, en dat leidt tot problemen.”

Communicatie

De communicatie na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag vond de psychiater al een pak beter dan de vorige van 24 april. “Maar het kan nóg duidelijker. Onder meer over de relatie tussen grootouders en kleinkinderen. De oorspronkelijke communicatie hierover werd al snel weer wat bijgestuurd. Hetzelfde geldt voor risicopatiënten. Voor gezonde mensen weer meer contact toelaten, is zeker een goede keuze.”

Verantwoordelijkheidszin

“Er was grote nood aan meer sociaal contact en het is nu rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de bevolking. Het wordt een beetje bang afwachten wat dit gaat geven. Ik hoop dat dit ons gaat lukken, want het verdere verloop van de afbouw van de maatregelen zal hier van afhangen. Ik versta en deel de uitspraak van viroloog Marc Van Ranst dat hij een klein hartje heeft.”