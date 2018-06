Pseudovogelpest in drie gemeentes: vaccinatie van duiven en pluimvee verplicht TTR

25 juni 2018

18u56

Bron: Belga 0 Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle, ook wel pseudovogelpest genoemd, vastgesteld bij sierpluimvee van drie hobbyhouders in Dentergem (West-Vlaanderen), Theux (Luik) en Hélécine (Waals-Brabant). Het virus is niet overdraagbaar op de mens. Het Voedselagentschap start een onderzoek om de oorzaak van deze nieuwe gevallen te achterhalen, zo maakte het FAVV deze avond bekend.

In de drie gemeenten worden alle vereiste maatregelen genomen om de ziekte te bestrijden. Rond de besmetting wordt een beschermingsgebied van 500 meter afgebakend. De zone rond Hélécine bevat eveneens een deel van de gemeente Landen in Vlaams-Brabant. In deze zones is er een verbod op verzamelingen en is de vaccinatie van alle pluimvee en duiven verplicht. Deze maatregelen blijven gedurende ten minste 21 dagen gelden. In het beschermingsgebied is er geen ophokplicht.

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op.

De ziekte is enkel een probleem voor vogels. De mens is niet gevoelig. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er is dus geen gevaar voor de volksgezondheid, aldus het FAVV.

Vaccinatie is de enige goede preventie tegen deze ziekte. Voor pluimvee op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het agentschap vaccinatie sterk aan.