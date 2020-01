PS zet Emir Kir uit partij na ontmoeting met extreemrechtse Turken kv

18 januari 2020

01u37

Bron: Belga 1 Emir Kir, PS-Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, wordt uit zijn partij gezet. Dat heeft de tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie beslist, zo maakt de partij vanochtend vroeg bekend.

Kir verscheen vandaag voor de tuchtcommissie na een klacht van een militant, omdat hij in december vorig jaar een delegatie van vier Turkse burgemeesters ontving in het gemeentehuis. Twee van hen zijn lid van de MHP, een extreemrechtse partij die banden heeft met de ultranationalistische Grijze Wolven. De delegatie was in Brussel voor een vergadering op Europees niveau. Kir ontkent niet dat hij zijn Turkse collega-burgemeesters heeft ontmoet, maar zegt dat hij de twee extreemrechtse politici niet als dusdanig heeft uitgenodigd.

Dinsdag sprak de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node al met afgevaardigden van de tuchtcommissie. Nadien beklemtoonde hij op Twitter zijn “gehechtheid aan de waarden van de PS en zijn sterke veroordeling van extreemrechts in alle vormen en in heel de wereld” en noemde hij de ontmoeting met de extreemrechtse burgemeesters “een beoordelingsfout”.

“Geen accident de parcours”

Jeremie Tojerow, de militant die de zaak bij de tuchtcommissie aan het licht bracht, betwijfelt dat echter. Hij wijst erop dat Kir vorig jaar in het Turkse geboortedorp van zijn ouders nog een ontmoeting had met een MPH-burgemeester. Op sociale media sprak Kir toen zelf van een “aangename ontmoeting”.

“Net als een pak andere militanten lijkt het me onmogelijk om die ontmoeting af te doen als een eenvoudig ‘accident de parcours’ of een inschattingsfout”, zegt Tojerow. “Beschouwt mijnheer Kir zich in de grond nog als een lid en mandataris van de PS en onderschrijft hij de waarden, regels en logica van de partij nog? Ik ben ervan overtuigd dat velen denken dat zijn gedrag het tegenovergestelde doet vermoeden.”

