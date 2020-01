PS zet Emir Kir uit partij na ontmoeting met extreemrechtse Turken, en dat heeft mogelijk gevolgen voor federale formatie kv

18 januari 2020

01u37

Bron: Belga 42 Emir Kir, PS-Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, wordt uit zijn partij gezet naar aanleiding van zijn ontmoeting met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie beslist, zo maakt de partij vanochtend vroeg bekend. Kir reageert teleurgesteld, maar verzekert dat zijn linkse ideeën nog intact zijn. Zijn resultaten op federaal en lokaal niveau pleiten in zijn voordeel en tonen een gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts aan, stelt hij. Kir kan nog in beroep gaan tegen de beslissing, maar laat in het midden of hij dat van plan is. De beslissing om Kir uit de partij te zetten, heeft mogelijk ook gevolgen voor de federale regeringsvorming, en dan vooral voor paars-groen.

“De Brusselse PS-federatie neemt akte van de beslissing van de tuchtcommissie van vrijdag 17 januari 2020 om Emir Kir uit te sluiten”, stellen voorzitter Ahmezd Laaouej en vice-voorzitters Isabelle Emmery en Martin Casier in een persbericht.

“In het leven kan men van alles vluchten, maar niet van zijn geweten. Vandaag, net zoals bij het begin van mijn politiek engagement, is mijn geweten gerust. Ik ben fier op alle acties die ik heb gerealiseerd ten dienste van de bevolking”, verklaart Kir in een eerste reactie.



“Uit respect voor de procedure ben ik terughoudend geweest. Dat was niet altijd gemakkelijk. Daarom betreur ik het dat sommigen binnen de partij dat fatsoen niet hadden en dat mijn proces in het openbaar is gevoerd. Vanavond, na de beslissing, kan ik eindelijk spreken. Ik lijk helemaal niet op de karikatuur die ze van mijn persoon gemaakt hebben. Ik ben een linkse man, een man met een overtuiging en een man van actie. Mijn resultaten op lokaal en federaal niveau pleiten voor mij. Het toont mijn gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts voldoende aan. Ik heb mijn leven gewijd aan het bestrijden van extreemrechts, te werken aan meer sociale gelijkheid en mij in te zetten ten dienste van het volk. Ik ben vastbesloten om de feiten te reconstrueren en ik zal daarover binnenkort communiceren. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft gesteund”, klinkt het nog.

Extreemrechtse burgemeesters

Kir verscheen vrijdag voor de tuchtcommissie na een klacht van een militant, omdat hij in december vorig jaar een delegatie van vier Turkse burgemeesters ontving in het gemeentehuis. Twee van hen zijn lid van de MHP, een extreemrechtse partij die banden heeft met de ultranationalistische Grijze Wolven. De delegatie was in Brussel voor een vergadering op Europees niveau. Kir ontkent niet dat hij zijn Turkse collega-burgemeesters heeft ontmoet, maar zegt dat hij de twee extreemrechtse politici niet als dusdanig heeft uitgenodigd.



Dinsdag sprak de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node al met afgevaardigden van de tuchtcommissie. Nadien beklemtoonde hij op Twitter zijn “gehechtheid aan de waarden van de PS en zijn sterke veroordeling van extreemrechts in alle vormen en in heel de wereld” en noemde hij de ontmoeting met de extreemrechtse burgemeesters “een beoordelingsfout”.

“Geen accident de parcours”

Jeremie Tojerow, de militant die de zaak bij de tuchtcommissie aan het licht bracht, betwijfelt dat echter. Hij wijst erop dat Kir vorig jaar in het Turkse geboortedorp van zijn ouders nog een ontmoeting had met een MPH-burgemeester. Op sociale media sprak Kir toen zelf van een “aangename ontmoeting”.

“Net als een pak andere militanten lijkt het me onmogelijk om die ontmoeting af te doen als een eenvoudig ‘accident de parcours’ of een inschattingsfout”, zegt Tojerow. “Beschouwt mijnheer Kir zich in de grond nog als een lid en mandataris van de PS en onderschrijft hij de waarden, regels en logica van de partij nog? Ik ben ervan overtuigd dat velen denken dat zijn gedrag het tegenovergestelde doet vermoeden.”

Gevolgen voor federale formatie

De beslissing om Kir uit de PS te zetten, heeft mogelijk ook gevolgen voor de federale regeringsvorming. Dat zou immers betekenen dat paars-groen de nipte meerderheid van 76 zetels verliest. Tenzij Kir zich resoluut achter die formule schaart of hij ontslag neemt uit de Kamer.

