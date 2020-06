PS wil ontslagen tot eind oktober verbieden IVDE

03 juni 2020

00u00 9 De PS wil ontslagen tijdens de coronacrisis tot 31 oktober 2020 verbieden. De partij dient daarvoor een wetsvoorstel in dat vandaag in de bevoegde commissie wordt besproken. De Parti Socialiste richt zich alleen op eenzijdige opzeggingen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever als er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag. Het verbod geldt ook niet bij een faillissement. De communistische PVDA/PTB diende een gelijkaardig wetsvoorstel in.

Zelfstandigenorganisatie NSZ reageert ontzet. "Dit is een onbegrijpelijk voorstel. Werkgevers ontslaan nooit mensen voor hun plezier. In moeilijke tijden is een bedrijf soms genoodzaakt om mensen te ontslaan om het voortbestaan van de onderneming en de jobs van de andere werknemers te garanderen."

Het wetsvoorstel van de PS voorziet bovendien een terugwerkende kracht voor ontslagen sinds 1 april 2020. NSZ vraagt zich af of dat wel strookt met de grondwet.