PS wil niet weten van nieuw communautair avontuur: "Waarom moeten we altijd achter Bart De Wever aanlopen?"

14 januari 2019

10u31

Bron: Belga 0 De Franstalige socialisten hebben geen zin om zich na de verkiezingen in mei opnieuw in een institutionele discussie te storten. "Waarom moeten we altijd achter Bart De Wever aanlopen? De vraagstukken vandaag zijn sociaal en economisch van aard", aldus PS-voorzitter Elio Di Rupo vanochtend op La Première.

"Vandaag is er een sociale urgentie en daar moeten we een antwoord op vinden", zei Di Rupo op de Franstalige radio. Hij reageerde daarmee op de nieuwjaarstoespraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever afgelopen weekend. Die laatste benadrukte daar dat het confederalisme opnieuw op de voorgrond treedt bij de Vlaams-nationalisten.

MR-woordvoerder Georges-Louis Bouchez sloeg die deur al dicht in De Standaard, en nu benadrukt ook PS-voorzitter Di Rupo dat een nieuw confederaal avontuur zonder zijn partij zal zijn. "Waarom moeten we altijd achter Bart De Wever aanlopen? Hij zegt wat hij wil. Hij wil confederalisme en dat is zijn zaak. Wij willen dat niet", zei de oud-premier. "De vraagstukken vandaag zijn sociaal en economisch van aard.”





Volgens Di Rupo betekent het confederalisme het einde van België. "Als De Wever het over confederalisme heeft, dan bedoelt hij het afschaffen van de solidariteit van het Noorden richting het Zuiden van het land. Dat betekent het einde van het land.”



