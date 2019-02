PS wil dak en job voor iedereen in Wallonië FVI

24 februari 2019

14u11

Bron: Belga 0 De Franstalige socialisten van de PS hebben zondag in Namen het regionaal programma voor de verkiezingen van 26 mei goedgekeurd. Dat programma is sterk beïnvloed door de bezorgdheid rond duurzaamheid en het klimaat. Tegen die achtergrond pleit de PS voor "een dak en een job" voor iedereen. Op het vlak van sociaal overleg schuift de PS een eigen model, het "Maasmodel", naar voren.

Tijdens hun tussenkomsten deden de verschillende kopstukken van de PS hun best om de krachtlijnen van het PS-programma klaar en duidelijk af te zetten van de beleidskeuzes van de MR en van de Waalse regeringstandem MR-cdH. Onder hen onder meer Luiks burgemeester Willy Demeyer en de burgemeester van Charleroi, Paul Magnette.

"De Walen zien nu wat er gebeurt met een Waalse regering zonder socialisten. Men neemt de liberale politiek van de federale as MR-N-VA over. Dat beleid is dan weer overgenomen van de liberalen in Europa die op hun beurt de Amerikaanse dogma's napraten. Met hen krijgt men de indruk dat de rancune is teruggekeerd, dat men afbreekt om af te breken", aldus Magnette, Europees lijsttrekker voor de PS.

De PS-militanten hebben het licht op groen gezet voor een programma van 320 pagina's, verdeeld over 32 hoofdstukken over alle regionale bevoegdheden. Zo wil de PS onder meer een Marshallplan lanceren op het vlak van huisvesting waarbij de partij 2 miljard euro wil investeren in de bouw en renovatie van woningen. De partij mikt op de bouw van 8.000 sociale woningen.

