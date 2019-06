PS vraagt Ecolo formeel om samen een Waalse regering te vormen TT

21 juni 2019

13u08

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Het partijbureau van de PS heeft Ecolo formeel uitgenodigd om onderhandelingen op te starten voor de vorming van een Waalse regering en een regering van de Franse gemeenschap. Dat meldt de PS in een persbericht. Andere partijen zijn bij de onderhandelingen niet betrokken, ook al hebben PS en Ecolo samen geen meerderheid.

De PS wil samen met Ecolo een “basisnota” opstellen die de hoofdlijnen van een regeerverklaring uitzet, zegt de PS na afloop van het partijbureau. De PS zegt nog altijd een “zo progressief mogelijk” regeerakkoord te willen. De liberalen van MR worden op dit moment dus niet betrokken bij de regeringsonderhandelingen. Nochtans leek een coalitie met de MR erbij de enig werkbare in de praktijk, aangezien PS en Ecolo samen maar 35 zetels op 75 hebben. Maar de socialistische basismilitanten zouden bijzonder afkerig staan tegen de aanwezigheid van de liberalen, was te horen op het partijbureau.

Ecolo pleitte eerder al voor een Waalse ‘klaprooscoalitie’, een minderheidsregering met steun vanuit de oppositie (liefst bij cdH) en met ministers uit “het sociaaleconomische middenveld”. Hoewel de PS daar niet om stond te springen, is nu toch afgesproken volgende week gesprekken met dat middenveld te organiseren op basis van een gemeenschappelijke rood-groene nota.

Vorige week liepen de gesprekken met de PVDA op een sisser af, toen beide partijen elkaar verwijten maakten niet serieus te willen onderhandelen. Nochtans deed de PS er alles aan te laten uitschijnen dat het haar menens was een zo links mogelijke coalitie te vormen. Eerder plaatste ook cdH zichzelf al in de oppositie na de slechte verkiezingsresultaten.

Gedoogsteun

Op het partijbureau vanmiddag verklaarden verschillende PS’ers nog altijd liefst met een grotere meerderheid te kunnen regeren, maar de partij wijst er ook op dat er tal van minderheidsregeringen zijn in Europa, die vaak zonder veel problemen functioneren. Bedoeling zou zijn het regeerprogramma voor te leggen aan parlementsleden in de oppositie. Of die ook echt bereid zullen zijn de nodige gedoogsteun te verlenen, blijft hoogst twijfelachtig.

Ook in de Franse gemeenschap, het niveau dat zowel Waalse als Brusselse Franstaligen omvat, willen PS en Ecolo een minderheidsregering vormen. Daarvoor kijken ze dan onder andere ook naar gedoogsteun van het Brusselse DéFI. PS en Ecolo hebben in dat parlement slechts 44 op 94 zetels.

