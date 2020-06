PS-voorzitter Paul Magnette: “Tripartite is enige mogelijkheid, we gaan toch geen weken meer verliezen?” TT

16 juni 2020

13u37

Bron: RTBF, RTL-TVI 10 Volgens PS-voorzitter Paul Magnette is de formule waarbij socialisten, liberalen en christendemocraten een minderheidsregering vormen, de enige overgebleven optie om de federale formatie recht te trekken. Magnette verdedigde het plan dat hij en sp.a-voorzitter Conner Rousseau hebben uitgedokterd vanmiddag in het RTBF-journaal.



Na hun gespreksronde die ze gisteren afrondden, concluderen sp.a-voorzitter Conner Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette dat een klassieke tripartite van PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V en cdH de enige uitweg is voor een federale regering. Die heeft momenteel 71 van de 150 Kamerzetels, geen meerderheid, en zou dus op zoek moeten naar gedoogsteun in het parlement. Maar zowel N-VA als de groenen, drie partijen die het meest in aanmerking zouden komen voor die steun, reageerden vanmorgen al afwijzend.

Toch zegt Magnette dat de formule de enig mogelijke is om verkiezingen te vermijden. Hij wil dan ook nog niet gezegd hebben dat het voorstel al mislukt is. “Onze voorkeur was altijd duidelijk: een meerderheid met de groenen. Maar er zijn andere partijen die dat niet willen”, aldus Magnette bij RTBF. “Ik kan dan blijven proberen en proberen, maar als het niet kan, kan het niet. Na meer dan een jaar proberen hebben Conner Rousseau en ik een tiental formules geprobeerd. Maar overal is er wel een partij die niet wil. Dus er is geen andere mogelijkheid: een relatieve meerderheid van 71 of 72 zetels. Als er een andere oplossing is, des te beter. Maar geen enkele andere formule is werkbaar.”

“Op 26 juni is dit land verlamd”

Volgens de PS-voorzitter is de huidige regering-Wilmès, die zelf amper 38 zetels heeft, over tien dagen helemaal vleugellam. Op 26 juni lopen de speciale volmachten af die de regering in maart van de oppositie kreeg om de coronacrisis aan te pakken. De volmachten zullen niet verlengd worden, en de regering zal opnieuw in lopende zaken komen.

Magnette: “Vanaf dan is dit land verlamd en kan er geen enkele beslissing meer genomen worden. Terwijl we dringend maatregelen zullen moeten nemen voor de relance. We gaan dan toch geen weken tijd meer verliezen? In het huidige klimaat kunnen we beter een oplossing hebben, dan geen oplossing. Wat wij voorstellen, is het enige wat nog overblijft om een stabiele regering te krijgen die maatregelen kan nemen en om verkiezingen te vermijden. De chaos en verlamming voortzetten zou echt onverantwoord zijn.”

MR: “Enkel als het er echt geen andere formules zijn”

Premier Sophie Wilmès (MR) weigerde gisteren de fakkel over te nemen van Magnette en Rousseau, naar verluidt omdat ze meer garanties wil dat de formule levensvatbaar is. Ook vanmiddag zei partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez dat het te vroeg is om de premier het veld in te sturen.

Toch klonk hij ook niet helemaal afwijzend. “Dit kan nooit de eerste keuze zijn: dat moet altijd een grote meerderheid zijn en een meerderheid in beide taalgroepen. Maar als het op een gegeven moment duidelijk is dat er echt geen andere formule mogelijk is, dan zou het onverantwoord zijn deze formule ook weg te gooien. Dat zou het land in zware moeilijkheden brengen. Maar opnieuw: eerst moeten we echt weten dat de andere opties niet mogelijk zijn.”

Magnette gaf daarop toe dat hij nog geen positief antwoord heeft gekregen op zijn voorstel van de andere partijen, “maar ook geen negatief”.

CdH bereid om mee te werken

Het cdH is alvast bereid om mee te werken. De partij spreekt van een “constructief scenario”, dat een verbetering is tegenover de huidige situatie, klinkt het. “Laat het duidelijk zijn, over tien dagen lopen de volmachten af. Dan volgt ook het einde van de superkern en de brede steun voor de huidige regering. Dit terwijl ons land snel nood heeft aan een sterk relanceplan. Er komen heel wat faillissementen op ons af en helaas gaan er heel wat jobs verloren. Het status quo is niet meer mogelijk”, zegt cdH-voorzitter Maxime Prévot.

De voorzitter van de humanisten (de vroegere Franstalige christendemocraten) heeft het rapport van Magnette en Rousseau nog niet ontvangen, maar hij staat open voor hun voorstel voor een klassieke tripartite, ook al levert die nog geen parlementaire meerderheid op. “Ik denk dat het een constructief scenario zou kunnen zijn waarbij de meerderheid tussen nu en september in stappen uitgebreid wordt. Als er, gezien de hoogdringendheid, in de komende dagen zo’n stap gezet kan worden, zou het cdH daarmee kunnen instemmen”, aldus Prévot.

