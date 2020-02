PS-voorzitter Paul Magnette: “Ik laat me de separatistische visie van de N-VA niet opdringen” TT

22 februari 2020

13u19

Bron: Belga 0 PS-voorzitter Paul Magnette zegt dat hij wel degelijk nog gelooft in de toekomst van België. “Het is net daarom dat ik me de separatistische visie van de N-VA niet laat opdringen”, klinkt het in een reactie op het interview met Bart De Wever in deze krant

De Wever verklaarde vanmorgen in het interview met Jan Segers dat in zijn ogen “Magnette Vlaanderen nog liever kwijt is dan wij de PS”. De Wever ziet daarin een groot verschil met Magnettes voorganger Elio Di Rupo.

“Dit zou Di Rupo nooit gedaan hebben. Hij is een heel andere persoon. Di Rupo is links geboren. Als zoon van een migrant, een arbeider. Magnette is links van overtuiging. Die is niet uit een mijnwerkersbroek geschud. Di Rupo kijkt anders naar België. Hij is er oprecht aan gehecht. Die bezorgdheid heb ik bij Magnette nooit bespeurd. België kan hem geen barst schelen.”



“Als je België zo snel mogelijk wilt doen barsten, dan doe je zoals Magnette nu heeft gedaan”, aldus De Wever nog in zijn eerste grote interview sinds de verkiezingen. “In de afbraak van België speelt hij een grote rol. (...) Hij gaat tekeer met de voorhamer. Dat is niet mijn stijl.”

Ik geloof in de toekomst van België, het is net daarom dat ik me de separatistische visie van de N-VA niet laat opdringen. Paul Magnette(@ PaulMagnette) link

Ook Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten reageerde vanmorgen op het interview met De Wever. Zij deelde op Twitter de quote van Julius Caeser uit diens boek ‘De Bello Gallico’ over de oorlogen tegen Gallië.

“Horum omnium fortissimi sunt Belgae”, oftewel “Van al dezen zijn de Belgen de dappersten”, klinkt het bij Rutten, gevolgd door de Belgische vlag en de slogan ‘meer dan ooit' in vier talen.

Horum omnium fortissimi sunt Belgae.

Meer dan ooit, 🇧🇪

Plus que jamais, 🇧🇪

Mehr als jeh zuvor, 🇧🇪

More than ever, 🇧🇪https://t.co/ASnYPoZPK4 Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link