PS-voorzitter Paul Magnette: "Een regering in september is het doel” avh

10 mei 2020

12u53

Bron: Belga 8 Tegen eind juni zouden er opnieuw onderhandelingen opgestart kunnen worden met het oog op de vorming van een nieuwe regering, om vervolgens in september te landen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette vandaag gezegd tijdens 'C'est pas tous les jours dimanche' op RTL-TVi.

"In september een regering hebben, dat is het doel", zei Magnette. Hij sluit echter niet uit dat wanneer die onderhandelingen mislukken, er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. "Met het vragen van de mening van de burgers is niets mis, want we gaan belangrijke beslissingen moeten nemen voor de komende 10, 20 jaar."

Minderheidsregering

De voorzitter van de Franstalige socialisten sluit ook niet langer uit dat er een (nieuwe) minderheidsregering komt, die afhankelijk van het dossier steun zoekt bij de oppositie. In verschillende andere Europese landen wordt nu al met een minderheidskabinet gewerkt. "Dit draagt mijn voorkeur niet weg, het is nog altijd beter om een echte regering te hebben, maar chaos en immobilisme zouden nog slechter zijn."

N-VA

De heropstart van regeringsonderhandelingen brengt onvermijdelijk de vraag met zich mee of de PS en de N-VA zullen kunnen samenwerken. "Ik wacht om te zien of de N-VA bereid is toegevingen te doen", zei Magnette daar tijdens zijn televisie-interview over. Meteen legde hij zelf een aantal prioriteiten op tafel die voor de N-VA zeer moeilijk te aanvaarden zijn, zoals de invoering van een vermogensbelasting en het opgeven van institutionele eisen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei vorige zondag dat hij opnieuw met de PS aan tafel wil gaan zitten zodra er een einde is gekomen aan de volmachten waar de regering-Wilmès nu gebruik van maakt, maar hij wierp de partij meteen voor de voeten dat ze de factuur van de crisis wil doorschuiven naar "de Vlaming die werkt, spaart en onderneemt".

"Hij is nog niet veranderd: een keer per maand kwetst Bart De Wever de Walen en valt hij de PS aan", besluit Magnette daar nu uit. "Ik ben niet geobsedeerd door de N-VA: 85% van de Belgen heeft er niet voor gestemd. Laten we ermee ophouden te doen alsof Bart De Wever het middelpunt van de wereld of de zonnekoning is."

Magnette zei nog dat hij en De Wever al twee maanden geen contact meer hebben gehad.