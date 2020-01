PS-voorzitter Magnette sluit de deur niet expliciet voor N-VA: “Sommigen zeggen dat ze openingen maken, toon dat dan aan” TT

16 januari 2020

19u10

Bron: VTM Nieuws 0 PS-voorzitter Paul Magnette heeft op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij de deur voor N-VA niet expliciet gesloten. Wel riep hij op te stoppen met de “politieke spelletjes” en vroeg hij andere partijen “de openingen die ze zeggen te maken, aan te tonen”. “We weten dat sommigen alles zouden doen om de regeringsvorming te verhinderen. Hun enige doel is aan te tonen dat België niet werkt. Die houding is schandalig.”

“Ik hoor sommigen zeggen dat ze openingen maken”, aldus Magnette in zijn nieuwjaarsspeech. “Maar toon dat dan. De PS staat klaar sinds het begin. Iedereen kent onze standpunten. Een minimumpensioen van 1.500 euro. Een herfinanciering van de gezondheidszorg. Massieve investeringen in de NMBS: het openbaar vervoer is het enige antwoord op de files en de klimaatopwarming.” Ook pleitte Magnette voor hogere minimumlonen en hogere uitkeringen.

“Voor ons is het zeer duidelijk: we hebben alle voorstellen becijferd en opgevoerd. We wachten totdat de anderen dezelfde duidelijkheid scheppen. Spreek eindelijk over de essentie.”

De PS-voorzitter en voormalige informateur hoopt vooral dat na acht maanden de “strategische spelletjes” stoppen. “De PS heeft sinds 26 mei zijn verantwoordelijkheid genomen, samen met de sp.a, waarmee we de grootste politieke familie vormen. We hebben veel gewerkt en zijn op alle uitnodigingen ingegaan. We respecteren alle beslissingen, en ik heb me geëngageerd om oplossingen te vinden en een document op te stellen. Maar ik zal het u zo eerlijk mogelijk zeggen: ik heb echt genoeg van de kleine manoeuvres, strategische spelletjes, en persoonlijke ambities die verhinderen dat we vooruitgaan in dit land.”

“Ik roep alle verkozenen, democraten en verantwoordelijken, op de spelletjes te stoppen. We weten dat sommigen alles zouden doen om de regeringsvorming te verhinderen. Hun enige doel is aan te tonen dat België niet werkt. Die houding is schandalig. Zien ze niet dat de wereld in brand staat?”

“Rechtse regering is afgestraft”

“De eerste Franstalige partij in 2014 was de PS, en we hebben respectvol oppositie gevoerd”, zo blikte Magnette ook terug. “Maar de rechtse regering heeft een dramatisch inefficiënt beleid gevoerd. Die regering heeft ons een tekort van 11 miljard nagelaten. In die situatie bevonden we ons op de vooravond van 26 mei. Die regering is dan zeer zwaar afgestraft door de kiezers: 22 zetels minder in de Kamer. Dat is een duidelijke democratische boodschap: de burgers willen dit rechtse beleid niet meer.”

Sinds maandag onderzoeken de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) of de ‘uitgestoken hand’ van N-VA richting PS echt gemeend is en toch tot een paars-gele regering zou kunnen leiden. Afgelopen zaterdag schoof Bart De Wever op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij de verhoging van de laagste pensioenen als prioriteit naar voor. Die verklaring werd gezien als een opening richting socialisten, die van hogere pensioenen een speerpunt maken.

Bouchez leek tot maandag aan te sturen op een ‘Vivaldi’-coalitie, met liberalen, socialisten, groenen en CD&V, terwijl de CD&V van Joachim Coens blijft vasthouden aan een coalitie met een Vlaamse meerderheid, en dus met N-VA, erbij. Afwachten of de PS vanavond een opening maakt, of dat de deur dicht blijft.