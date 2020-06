PS-verbod op ontslagen valt op koude steen in Wetstraat IVDE TT

03 juni 2020

15u30 15 De PS wil ontslagen tijdens de coronacrisis tot 31 oktober 2020 verbieden. De partij dient daarvoor een wetsvoorstel in dat vandaag in de bevoegde Kamercommissie wordt besproken. Maar bij de andere partijen is er weinig tot geen animo.



De Parti Socialiste richt zich alleen op eenzijdige opzeggingen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever als er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag. Het verbod geldt ook niet bij een faillissement. Het wetsvoorstel van de PS voorziet wel een terugwerkende kracht voor ontslagen sinds 1 april 2020.

Het voorstel kan voorlopig echter op weinig enthousiasme rekenen bij de andere partijen, en al zeker niet bij de partijen uit de huidige regeringsmeerderheid. Open Vld-fractieleider Vincent Van Quickenborne wijst erop dat het PS-idee zelfs verder gaat dan het gelijkaardige voorstel van de communistische PVDA/PTB, dat enkel een ontslagverbod tot 30 juni vraagt. CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi heeft het op zijn beurt over “onrealistische ballonnetjes”.

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel reageerde eerder al negatief op het idee en sprak over “onverantwoordelijkheid”. De partij tweette vanmiddag ook een bericht van professor Arbeidseconomie Stijn Baert. “Beseft men dan echt niet dat een werkgever die een contract niet kan beëindigen als het niet goed loopt, ook het risico om iemand aan te werven niet snel zal nemen?”, tweette hij.

Ook zelfstandigenorganisatie NSZ reageerde al ontzet. "Dit is een onbegrijpelijk voorstel. Werkgevers ontslaan nooit mensen voor hun plezier. In moeilijke tijden is een bedrijf soms genoodzaakt om mensen te ontslaan om het voortbestaan van de onderneming en de jobs van de andere werknemers te garanderen.”

De onverantwoordelijkheid van # partijen samengevat op de agenda van de commissie soza vandaag, waar PS alle ontslagen wil verbieden, PVDA voor iedereen een beroepsziekte-uitkering wil, enz. Geen impactanalyses, niets. Snel snel. De boom met geld zal wel groeien. Dit moet stoppen Valerie Van Peel(@ valerievanpeel) link