PS-top start morgen met tweede consultatieronde in Namen: MR, Ecolo en PVDA opnieuw uitgenodigd

06 juni 2019

Bron: Belga

PS-voorzitter Elio Di Rupo en PS-kopstuk Paul Magnette starten morgen in Namen met een tweede gespreksronde met het oog op de vorming van een nieuwe Waalse regering. De liberalen van de MR worden vrijdag om 10 uur in het Waals Parlement verwacht. Dinsdag en woensdag is het de beurt aan Ecolo en de PVDA.