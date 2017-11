PS stelt vierdaagse werkweek, sociale bonus en kapitaalbelasting voor: "We stappen nieuw tijdperk van het socialisme binnen" SPS

13u18

Bron: Belga 0 BELGA Tijdens een ideologisch congres in Luik heeft de PS zondag 170 engagementen voor een "ideale toekomst" goedgekeurd en zich achter een socialistisch manifest geschaard dat het 120 jaar oude Charter van Quaregnon actualiseert.

Verschillende engagementen vonden de voorbije weken en maanden al hun weg naar de media. Er is sprake van de vierdaagse werkweek, de globalisering van de inkomsten met een proportionele kapitaalbelasting en een sociale bonus die ervoor zorgt dat inkomens boven de armoedegrens uitstijgen. Andere punten slaan op de invoering van een initiatiefrecht voor burgers om wetgevende voorstellen in het parlement op tafel te leggen en leerplicht vanaf drie jaar. Het manifest van de Franstalige socialisten behoudt ook het concept van de "klassenstrijd".

De bijeenkomst was het eerste doctrinaal congres in veertig jaar tijd. De partij gaat door zwaar weer. Ze viel buiten de federale regering en werd enkele maanden geleden uit de Waalse regering gebonjourd, terwijl PS-mandatarissen een hoofdrol speelden in de schandalen in Luik en Brussel. "We stappen een nieuw tijdperk van het socialisme binnen", benadrukte voorzitter Elio Di Rupo.

Het institutionele kwam vandaag niet op het voorplan, al drong de Luikse afdeling er wel op aan de nieuwe engagementen te vervolledigen tijdens een toekomstig Waals congres.