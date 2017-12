PS stapt niet in regering als ze onder de twintig procent uitkomt EB

16u07

Bron: Belga 1 BELGA PS-kopstuk Paul Magnette. Mocht de PS bij de verkiezingen van 2019 het resultaat van de jongste peiling halen, zou PS-kopstuk Paul Magnette niet voor regeringsdeelname van zijn partij pleiten. Dat zei Magnette zondag op RTL-TVi. In de peiling van VTM, Het Laatste Nieuws, Le Soir en RTL haalden de Franstalige socialisten de drempel van 20 procent niet, zowel in Wallonië als in Brussel.

"Voor we kunnen zeggen of we bereid zijn om te regeren, moeten we het vertrouwen terugvinden en zeggen welk alternatief we voorstellen. Als we minder dan 20 procent halen, denk ik dat de Parti socialiste zich niet geroepen moet voelen om een klein beetje rood toe te voegen aan een rechts beleid, zonder vooruitgang te boeken rond hogere inkomens en het verlagen van de arbeidstijd", zei de PS-burgemeester van Charleroi.

In Wallonië blijft de MR wel de grootste partij met 22,1 procent van de stemmen. De PS volgt in Wallonië op de tweede plaats met 19,5 procent, op de hielen gezeten door de PTB met 18,9 procent. In Brussel lijkt de PS aan een remonte toe. Bij de vorige peiling van de vier media, in september, werd de PS gehalveerd van 24,9 procent in 2014 naar 12,1 procent. Vandaag behaalt de PS opnieuw 17,6 procent en zou ze opnieuw de grootste partij in Brussel worden.

Meer over PS

politiek

Brussel

Wallonië