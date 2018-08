PS-schepen voor Gelijke Kansen stapt op na homofobe uitspraken Redactie

19 augustus 2018

12u49 0 In Ans, in de provincie Luik, neemt PS'er Henri Huygen ontslag als schepen na beschuldigingen van homofobe uitspraken. Huygen trekt zich ook terug als kandidaat voor de PS bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, zo heeft hij vandaag zelf gemeld aan Belga.

Huygen, huidig schepen voor Gelijke Kansen en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen normaal gezien 5de op de PS-lijst, zou volgens diverse bronnen tijdens een lokaal feest vrouwelijke danspasjes hebben uitgevoerd vlakbij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten, zeggende dat "men dit bij de MR gewoon is". Daarmee zou hij hebben gealludeerd op de seksuele geaardheid van MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone, die zelf niet aanwezig was. Huygen zou nadien nog een stapje verder zijn gegaan door te stellen dat "relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn" en zou zijn woorden ook hebben herhaald in het bijzijn van Cialone. Die laatste liet zaterdag weten maandag een klacht te zullen indienen.

Huygen stelde zondag dat de beschuldigingen van Cialone, die hij een ongepaste houding verwijt, vals zijn. Toch besloot hij ontslag te nemen, naar eigen zeggen om zich te kunnen verdedigen, maar ook in het belang van zijn "gezondheid, familie en partij". "Ik betreur dat er op deze manier een einde komt aan mijn politieke carrière (...)", aldus nog Huygen.