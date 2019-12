PS-schepen noemt zigeuners "parasietensoort": partij dreigt met sanctie KVDS

29 december 2019

13u14

Bron: Belga 0 PS-schepen Benoît Hons van Neupré (Luik) moet zich bij zijn partij verantwoorden voor uitspraken die hij deed op Facebook. In een bericht noemde hij zigeuners een "parasietensoort".

De schepen van Toerisme en Onderwijs werd tijdens een reis in Spanje beroofd en in het bericht op Facebook gaf hij daar zigeuners de schuld van. Hij had het onder meer over "een parasietensoort die leeft van diefstal". Nieuwszender RTL pikte het bericht op.

Rozemarijn

Later legde Hons in een nieuw bericht uit dat hij en zijn echtgenote door enkele vrouwen "behorende tot de zigeunergemeenschap" waren benaderd om takjes rozemarijn te kopen. "We hebben hun aanbod meerdere malen afgewezen. Een kwartier later (...) stelde ik verbaasd vast dat mijn reistas (identiteitspapieren, bankkaart, bril en geld) verdwenen was".





De schepen zegt dat hij het bericht schreef toen hij moe en geëmotioneerd was en bood al zijn verontschuldigingen aan "bij iedereen die ik heb beledigd in zijn of haar identiteit, cultuur en levenswijze."

Hons zal moeten verschijnen voor de disciplinaire instanties van de partij, die zullen beslissen over een sanctie, zo laat de PS zondag weten.