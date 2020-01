PS-schepen die zigeuners “parasietensoort” noemde uit partij gezet LH

03 januari 2020

21u14

Bron: Belga 0 Benoît Hons, tot voor kort schepen van Toerisme en Onderwijs in de Luikse gemeente Neupré, is vandaag uit de PS gezet. Dat laat de voorzitter van de Luikse PS-federatie, Jean-Pierre Hupkens, weten. Hons wordt aan de deur gezet omdat hij in een bericht op Facebook zigeuners als een "parasietensoort" omschreven had.

Hons werd tijdens een reis in Spanje beroofd en in het bericht op Facebook gaf hij zigeuners de schuld daarvan. Hij had het onder meer over "een parasietensoort die leeft van diefstal". Hij moest zich voor zijn uitlatingen bij zijn partij verantwoorden.

Een commissie van de Luikse PS heeft eenparig beslist dat Hons geen plaats meer heeft bij de Franstalige socialisten. Hons kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de nationale toezichtscommissie van de PS. Eerder was hij al geschorst als schepen.

Aanzetten tot haat

Hons kreeg vandaag ook te horen dat hij geen les meer kan geven aan de Luikse provinciale hogeschool. Tegen de man loopt tevens een klacht van het Belgisch comité van woonwagenbewoners voor het aanzetten tot haat.