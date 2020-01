PS-schepen die zigeuners parasieten noemt, legt zijn politieke mandaten neer TMA

04 januari 2020

12u00

Bron: Belga 0 Schepen Benoît Hons, die vrijdag uit de PS gezet werd, neemt ontslag uit al zijn politieke mandaten in de gemeente Neupré. Dat is vernomen bij burgemeester Virginie Defrang-Firket (MR). Sinds 11 uur is er een vergadering aan de gang tussen de leden van de MR-PS-meerderheid in Neupré.

"De MR van Neupré neemt nota van het ontslag van Benoît Hons uit al zijn politieke functies binnen de gemeente Neupré en dus als schepen", zo luidt het in een persbericht van de burgemeester. Benoît Hons was tot voor kort schepen van Toerisme en Onderwijs in de Luikse gemeente Neupré. Vrijdag werd hij uit de partij gezet omdat hij in een bericht op Facebook zigeuners als een "parasietensoort" omschreven had.



In het persbericht onderstreept de MR-afdeling van Neupré dat "Benoît Hons altijd een loyale partner is geweest in de meerderheid en dat hij als schepen kwaliteitswerk afgeleverd heeft".