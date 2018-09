PS-schepen Brussel laat zes weken voor verkiezingen rode pennenzakken uitdelen in Franstalige basisscholen TT

04 september 2018

12u37

Bron: Bruzz.be, RTBF 7 Kleine rel in de stad Brussel. Honderden leerlingen van het eerste leerjaar kregen er gisteren bij de start van het nieuwe schooljaar een cadeautje van het stadsbestuur: een opvallend rode pennenzak. Nog opvallend: de cadeautjes werden enkel uitgedeeld in Franstalige scholen, Nederlandstalige kindjes kregen niets. Kan niet, op zes weken voor de gemeenteraad, zegt de oppositie aan Bruzz.be en de RTBF.

In de rode pennenzak met het opschrift 'La ville - De stad' zitten onder andere een schaar, slijper, gom, potlood en een pen. Het cadeautje werd gisteren uitgedeeld aan de kinderen van het eerste leerjaar van 22 van de 23 Franstalige basisscholen van de stad. In de 7 Nederlandstalige basisscholen was van een cadeautje echter geen sprake.

Een net iets te doorzichtige stunt van PS-schepen van Onderwijs Faouzia Hariche, zes weken voor de verkiezingen, vindt oppositiepartij Ecolo. Want is de kleur rood wel toeval? Nochtans is de sperperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober al twee maanden bezig.



"In de 18 jaar dat Faouzia Hariche schepen voor openbaar onderwijs is, is het de eerste keer dat kinderen dit soort cadeau krijgen," aldus gemeenteraadslid Zoubida Jellab van Ecolo. Het is niet duidelijk vanwaar de beslissing voor het cadeau kwam en waarom Nederlandstalige scholen werden overgeslagen. "Was het de administratie? Moet die wel campagne voeren voor de schepen? Zeker als je weet dat de directeur-generaal van het openbaar onderwijs ook een lid is van de PS?"



Schepen Hariche wilde bij Bruzz en RTBF geen commentaar geven.