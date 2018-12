PS pleit voor ‘noodwet voor de koopkracht’: “Tijd om fouten van regering-Michel recht te zetten” SVM

21 december 2018

17u08

Bron: Belga 3 De Franstalige socialisten willen dat het parlement een ‘noodwet voor de koopkracht’ goedkeurt. Daarvoor schuift de PS vier concrete voorstellen naar voor. Een ‘Koopkrachtenveloppe’, met daarin liefst 500 miljoen euro die rechtstreeks naar de lage en middeninkomens moet gaan, springt het meest in het oog. De voorstellen die de N-VA daarentegen indient, gaan een totaal andere richting uit.

Nu de regering ook officieel in lopende zaken zit, is het aan de Kamer om de zaken in handen te nemen, vindt PS-voorzitter Elio Di Rupo. "Vijf maanden is een korte periode. Maar het biedt wel de kans andere partijen samen te brengen om de fouten van de regering-Michel recht te zetten en het dagelijks leven van de burger te verbeteren.” Met dat doel voor ogen lanceert de PS een ‘noodwet voor de koopkracht’.

Een "vernieuwend" voorstel houdt de oprichting in van een Koopkrachtenveloppe die gevuld zou worden met 500 miljoen euro. De socialisten blikken daarbij vooruit naar de nakende onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over het interprofessioneel akkoord. "Laten we hen zeggen: het parlement heeft beslist een enveloppe voor koopkracht toe te kennen. Hoe willen jullie die verdelen?", legt Di Rupo uit. Het geld moet rechtstreeks op de rekening komen van de werknemers met een laag- of middeninkomen, en eventueel gepensioneerden en werkzoekenden, als de sociale partners dat willen.

Welvaartsenveloppe

Het geld komt bovenop een welvaartsenveloppe van 354 miljoen euro die de partij wil vrijmaken. Normaal gezien zou er via de begroting 2019 een welvaartsenveloppe van ruim 600 miljoen euro het levenslicht zien, maar die begroting raakte zoals bekend niet goedgekeurd. De PS schuift zelf een enveloppe van 354 miljoen euro naar voren.

Een ander concreet voorstel is het volledig gratis maken van een bezoek aan de huisarts. En tot slot is er de verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent, een spoor dat de socialisten al veel langer bewandelen.

Zweedse erfenis

De socialistische voorstellen staan in schril contrast met de teksten die N-VA de komende weken en maanden nog door het parlement hoopt te loodsen. Het gaat om wetteksten die ’de Zweedse erfenis’ overeind moeten houden. Die slaan vooral op de uitvoering van het Zomerakkoord, dat nog mee door N-VA werd goedgekeurd.

Ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zal ook de plannen rond bestuurlijke handhaving die hij samen met Justitieminister Koen Geens uitwerkte via een wetsvoorstel in de Kamer indienen. Daarnaast zullen Theo Francken en Sarah Smeyers de plannen over woonstbetredingen indienen. Koenraad De Groote komt tot slot met een wettekst die de klokkenluidersregeling moet versterken.