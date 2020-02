PS pikt emotionele uithaal van Koen Geens niet: "CD&V heeft opdracht zelf doen mislukken” Geens: "Had van Magnette graag elegantere sortie gekregen dan die ezelsstamp” HAA

16 februari 2020

11u44

Bron: Belga 132 Politiek Een emotionele Koen Geens (CD&V), die vrijdag zijn opdracht als koninklijk opdrachthouder beëindigd zag, heeft in ‘De Zevende Dag’ fel uitgehaald naar de PS en in het bijzonder naar voorzitter Paul Magnette. “Wellicht heeft hij op een moment dat hij zag dat het voor zijn partij - om niet-inhoudelijk redenen - niet ging, ‘stop’ gezegd. Maar dan had ik graag een iets elegantere sortie gekregen dan die ezelsstamp van vrijdagmorgen”, aldus Geens. Waals minister Pierre-Yves Dermagne (PS) pikt die kritiek niet. Het is CD&V zelf die de opdracht van Geens heeft doen mislukken, luidt het onder de taalgrens. “Het was ook zijn beslissing om de opdracht terug te geven. Wij hadden nog wel andere formules willen uittesten”, voegt de woordvoerder van de PS eraan toe.

Geens herhaalde wat hij vrijdagavond al zei tijdens een persconferentie op zijn kabinet, namelijk dat hij met de verschillende partijen verregaande inhoudelijk gesprekken had gevoerd en dat die wat hem betreft een preformatie in gang hadden kunnen zetten. Er lag een concreet becijferd plan op tafel. Dat de PS uiteindelijk haar veto stelde tegen een paarsgele coalitie met de N-VA, heeft volgens Geens dan ook niets met de inhoud te maken.

PS-partijbestuur

Naar de precieze reden voor Magnette om de gesprekken met N-VA op te blazen, heeft Geens het raden, maar hij denkt dat het te maken heeft met het partijbestuur van de PS dat morgen op de agenda staat. “Ik vermoed dat hij dat partijbestuur absoluut wil houden en dat hij in voorbereiding daarop zei: ‘J’en ai marre’”, aldus Geens.



“Ik ben altijd voorzichtig in wat ik zeg, maar ik ben een beetje ontgoocheld omdat ik dacht dat ik het vertrouwen had om dit te proberen. Wellicht heeft hij op een moment dat hij zag dat het (samenwerking met de N-VA, red.) voor zijn partij - om niet-inhoudelijk redenen - niet ging, ‘stop’ gezegd. Maar dan had ik graag een iets elegantere sortie gekregen dan die ezelsstamp van vrijdagmorgen. Dat verdient niemand en in het bijzonder na die inspanningen uw dienaar niet.”

“Wij zijn niet de dweil van Wetstraat”

Opvallend was dat Geens emotioneel werd toen hij inging op de rol van zijn partij. “Iedereen schrijft nu dat CD&V de sleutel in handen heeft, maar CD&V werd voor het eerst betrokken zes maanden na de verkiezingen.” Op 5 december, aldus Geens, contacteerde toenmalig informateur Magnette CD&V om de partij te proberen betrekken bij Vivaldi - een coalitie van de paarsgroene partijen, aangevuld met de Vlaamse christendemocraten.

Als men met ons wil praten, dan zal men op een ernstige manier over de ethische en communautaire thema’s moeten praten Koen Geens (CD&V)

“Wij zijn geen passe-partout, wij hebben ook opvattingen. Wij zijn niet de dweil van de Wetstraat en onze opvatting is: als men met ons wil praten, dan zal men op een ernstige manier over de ethische en communautaire thema’s moeten praten. Want dit land houdt het niet zonder dat men over die communautaire thema’s een grondig akkoord bereikt.”

Zo’n communautair akkoord hoeft niet meteen, maar moet volgens Geens wel worden bereikt tegen de volgende verkiezingen. Hij speelde met het idee om de agenda voor de volgende staatshervorming vast te leggen, om die vervolgens na de volgende verkiezingen te realiseren.

“Unieke kans gemist”

“Indien men daarmee akkoord was gegaan en indien men mijn partij een beetje ruimte had gelaten op ethisch vlak in plaats van ze te ‘squeezen’ alsof ze een conservatieve Vaticaanse partij is, dan waren we misschien ergens geraakt.” Geens betreurt het dan ook dat er een “unieke kans” is gemist om met de PS en de N-VA de twee grootste partijen van het land bij elkaar te brengen “onder de begeleiding van een derde, zonder dat een van de twee haar nek moest uitsteken”.

Wij moeten voorkomen dat de N-VA en de PS naar rechts en naar links uitwijken, naar de radicale kant van het spectrum Koen Geens (CD&V)

Hij waarschuwde nog voor de gevolgen van het feit dat de andere partijen “elkaar niet vinden”. “Wij moeten voorkomen dat de N-VA en de PS naar rechts en naar links uitwijken, naar de radicale kant van het spectrum. Dat is heel wat meer dan heel de tijd te zeggen en schrijven dat CD&V de sleutel heeft.”

“Heel mijn inspanning was erop gericht om de klassieke partijen die democratisch zijn en mee willen werken aan een oplossing - ook de N-VA - rond de tafel te krijgen. Als belangrijke mensen die essentieel zijn voor Vivaldi mij tijdens de eerste week van mijn opdracht hebben gezegd dat Vivaldi dood is, dan zeg ik: laat Vivaldi maar verrijzen als u het kan, maar dat mag u nu even niet aan mij en aan mijn partij vragen.” Wie hem die boodschap bracht, wilde Geens niet zeggen.

Op de RTBF voegde Geens daar nog aan toe dat hij met het Vivaldi-scenario naar zijn voorzitter gestapt zou zijn als alle partijen daar voorstander van waren. “Maar dat was duidelijk niet het geval. Er waren zeker drie cruciale partijen -de CD&V niet meegerekend- die die piste te complex vonden. Misschien moeten er nu weer oude formules van onder het stof gehaald worden om beweging te krijgen in dit land. Of men moet nieuwe scenario’s uitvinden, dat kan ook.”

“CD&V saboteerde zelf Koen Geens”

De Franstalige socialisten vegen de uitleg van Geens van tafel. Volgens de PS ligt niet Paul Magnette aan de basis van de mislukking van de opdracht, maar CD&V zelf. Vlak na zijn aanstelling als koninklijk opdrachthouder besliste het partijbestuur van de christendemocraten namelijk dat Geens enkel een coalitie van N-VA en PS mocht onderzoeken, zei Waals minister van Lokale Besturen Pierre-Yves Dermagne (PS) vandaag in het RTL-programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’.

Bovendien verklaarde met Pieter De Crem een ander CD&V-boegbeeld dat een Vivaldi-coalitie (paarsgroen + CD&V) onmogelijk is, aldus nog Dermagne.

“Foutieve voorstelling”

“Het was zijn beslissing om ontslag te nemen, want wij waren bereid om andere formules te proberen. Hijzelf helemaal niet, want CD&V wilde een coalitie van PS en N-VA”, voegt PS-woordvoerder Frédéric Masquelin toe.

Volgens de PS was Magnette verbaasd toen hij de “foutieve voorstelling” van de feiten door Geens hoorde. Dat de CD&V pas vanaf 5 december bij de informatiegesprekken zou zijn geweest, noemt hij volkomen onjuist. “Tussen 9 en 12 november waren er al bilaterales met CD&V. Een vergadering werd op 15 november op het laatste moment geannuleerd omdat mijnheer Geens niet over een mandaat beschikte. Een laatste vergadering vond op 5 december plaats.” Vergeleken met de andere partijen nam CD&V maar aan één vergadering minder deel, luidt het bij de PS.

“Waarom publiceert Geens die tekst niet?”

Magnette bestrijdt dat een akkoord dichtbij was. Hij vraagt Geens om hem het tegendeel te bewijzen. “Er was geen tekst van een akkoord, het ging louter om een inhoudstafel zonder concrete voorstellen. Als mijnheer Geens het tegendeel beweert, dat hij dan de tekst publiceert.”

Wel waren volgens de PS de begrotingsgesprekken al goed opgeschoven. Maar in vergelijking met de begroting van de ontslagnemende Zweedse regering zou er voor sociale zaken een miljard euro minder voorzien geweest zijn. “Dat was geen optie. Wij weigeren de factuur van de Zweedse regering te laten betalen door de burgers. Wij willen precies een breuk met de bezuinigingspolitiek van de voorgaande regering”, zegt de partijwoordvoerder.

De PS roept iedereen op zijn kalmte te bewaren en zo snel mogelijk een oplossing te helpen vinden voor de politieke crisis. “Wij zijn altijd bereid andere formules te proberen dan diegene die door Geens werden geprobeerd”, luidt het nogmaals.

“Fantasie nodig”

Een en ander doet federaal minister Denis Ducarme (MR) besluiten dat zowel paarsgeel als Vivaldi een onmogelijke coalitie geworden is. “Vivaldi kan niet voor CD&V, wat Open Vld betreft wachten we af, PS en Ecolo willen niet met de N-VA besturen... Omdat we snel nood hebben aan een begroting, zullen we dus de nodige fantasie aan de dag moeten leggen”, zei ook hij op RTL.

Paarsgroen aangevuld met cdH of DéFI lijkt voor Ducarme dan weer onmogelijk omdat met N-VA, Vlaams Belang en CD&V de drie grootste Vlaamse partijen aan de zijlijn zouden blijven staan.

LEES OOK. Gekibbel tussen PS en CD&V: #MagNjet en memes

“Center Parcs-conclaaf”

Nieuwe verkiezingen zullen alvast niets oplossen, zo stelde sp.a-voorzitter Conner Rousseau in ‘De Zevende Dag’. “Misschien moeten we maar iets zots doen en een Center Parcs-conclaaf organiseren: we stoppen iedereen in een bungalow en laten hen er pas uit als er een akkoord is. Mijn valieske staat klaar.” Maar mocht de federale formatie op niets uitdraaien en er komen effectief nieuwe federale verkiezingen, dan is de sp.a er klaar voor, aldus Rousseau. “Die verkiezingen zouden gaan over hoe politiek werkt en sp.a heeft zich altijd constructief opgesteld.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is dan weer uitgesproken voorstander van nieuwe verkiezingen. “Wij zijn blijkbaar de enige democraten in het spel, die zeggen dat als het spel niet meer werkt, je het aan de bevolking moet vragen”, verklaarde hij.

