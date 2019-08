PS nog steeds niet op koers voor coalitie met N-VA tvc

29 augustus 2019

18u32

De PS ligt nog steeds niet op koers voor een coalitie met N-VA waar de groenen geen deel van zouden uitmaken. Dat werd vandaag vernomen uit goede socialistische bron.

Gisteren vond op initiatief van informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte een tweede rondetafel plaats met PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V, N-VA en Groen. Na afloop deed het verhaal de ronde dat Groen niet langer deel zou uitmaken van de partijen die over de vorming van een federale regering zullen onderhandelen.

Groen en Ecolo huldigen het principe 'samen uit, samen thuis'. Dat komt erop neer dat ze enkel samen in een regering stappen. Maar Ecolo weigerde naar de vorige vergadering met alle partijen te komen omdat het niet aan tafel wil zitten met N-VA. In die zin zou Groen vanzelf buitenspel staan indien het de bedoeling is N-VA en PS samen aan het onderhandelen te krijgen.

Groen zelf benadrukte vandaag echter dat het ter beschikking blijft staan om naar oplossingen te zoeken. Ze voegden er aan toe dat het de keuze van de informateurs is welke partijen een eerste formatiepoging zullen ondernemen. "Er zijn formules waar de groene familie deel van uitmaakt. Wanneer de informateurs opteren voor een paars-geel scenario is dat niet zo", luidde het voorts.

Tijdens de vergadering van gisterenavond hebben de informateurs geen coalitieformule zonder ecologisten "getest", luidt het vandaag in Franstalige socialistische hoek. Er is ook geen sprake van een paars-gele coalitie die in de steigers staat, luidt het. Op 29 juli, daags na de vorige vergadering, had PS-kopstuk Paul Magnette duidelijk herhaald dat zijn partij niet van plan was in zee te gaan met N-VA. Verschillende socialistische kopstukken hebben sindsdien eveneens uitspraken in die zin gedaan.

Een paars-gele coalitie zou over 79 van de 150 zetels in de Kamer beschikken en zou een meerderheid hebben in beide taalgroepen. Bij een paars-groene coalitie (76 op 150 zetels) zou dat laatste niet het geval zijn, ook niet met CD&V aan boord.