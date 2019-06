PS nodigt PVDA opnieuw uit voor gesprek over Waalse regering HR

16 juni 2019

Bron: Belga 0 Binnenland De PS heeft de PVDA opnieuw uitgenodigd voor een derde gesprek in het kader van de Waalse regeringsvorming. Dat heeft PS-voorzitter Elio Di Rupo zondag verklaard op de commerciële tv-zender RTL-TVi. Het onderhoud is voor dinsdag voorzien.

"Ik heb de voorzitter van PVDA, Peter Mertens, uitgenodigd voor een derde onderhandelingsronde op dinsdag. Ik heb hem een uitnodiging gestuurd en heb aangegeven dat hij zelf het tijdstip mag kiezen", aldus Di Rupo.

Afgelopen dinsdag sloeg PVDA de deur van de onderhandelingen met de PS dicht. Sindsdien regent het wederzijdse beschuldigingen over wie verantwoordelijk is voor de mislukking. Het is onduidelijk of PVDA op de uitnodiging zal uitgaan.

De PS staat onder grote druk van haar linkerflank om gesprekken aan te gaan met de PVDA. Samen met Ecolo zouden de PS en de PVDA de meest linkse Waalse regering ooit kunnen vormen.

