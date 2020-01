PS-militanten Sint-Joost bevestigen steun aan Emir Kir nadat hij uit partij werd gezet ttr

20 januari 2020

23u06

Bron: belga 12 De socialistische militanten van Sint-Joost-ten-Node hebben vanavond quasi unaniem (68 voor, 1 tegen) hun steun bevestigd aan Emir Kir als burgemeester van de gemeente, en hun getrouwheid aan de PS en de waarden van de partij, inclusief het naleven van het cordon sanitair ten opzichte van extreemrechts.

Kir had zaterdag al de steun gekregen van de socialistische verkozenen op de Lijst van de Burgemeester in Sint-Joost-ten-Node. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag vorige week door de tuchtcommissie van de Brusselse PS uit de partij gezet omdat hij een ontmoeting had met Turkse burgemeesters die lid zijn van de uiterst rechtse partij MHP.

“Die sanctie is het gevolg van het niet-respecteren van het cordon sanitaire. Voor de PS is het respecteren van het cordon sanitaire van toepassing ten opzichte van alle verkozenen van extreem-rechts, ongeacht om wie het gaat en waar ze vandaan komen”, zei PS-voorzitter Paul Magnette in een verklaring.



Kir reageerde teleurgesteld, maar verzekerde dat zijn linkse ideeën nog intact zijn. Zijn resultaten op federaal en lokaal niveau pleiten in zijn voordeel en tonen een gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts aan, zo zei hij. Kir kan nog in beroep gaan tegen de beslissing, maar laat in het midden of hij dat van plan is.