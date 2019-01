PS-kopstuk Paul Magnette: "Proximus wordt geleid door onbekwaam management” KVE

11 januari 2019

20u15

Bron: Belga 0 PS-kopstuk Paul Magnette haalt in een interview met L'Echo fors uit naar de Proximus-directie. Zo veroordeelt hij de "onbekwaamheid" van de directie, met name omdat die de digitaliseringsgolf blijkbaar niet heeft zien aankomen.

De gedelegeerd burstuurder van Proximus, Dominique Leroy, kondigde gisteren een herstructureringsplan aan waarbij 1.900 banen bij het telecombedrijf bedreigd zijn. Proximus zegt dat het plan mee is ingegeven door de groeiende vraag van de klanten naar nieuwe digitale diensten en nieuwe vormen van connectiviteit.

“Dat excuus van de digitalisering is veel te gemakkelijk”, meent PS-kopstuk Paul Magnette. Hij is naar eigen zeggen razend op de Proximus-directie. “ING heeft hetzelfde excuus gebruikt in de banksector. Ik zal u zeggen: dat is een excuus dat het falen van het management moet verbergen. Die mensen hebben een loon van bijna een miljoen euro per jaar, maar zijn er niet in geslaagd zich voor te bereiden op de technologische evolutie.”

“Een manager die zegt: ‘Er is een technologische evolutie, maar ik heb die niet zien komen dus ik ben verplicht om 2.000 mensen te ontslaan, moet eigenlijk in de eerste plaats zichzelf ontslaan”, aldus nog Magnette.