PS-kopstuk neemt ontslag nadat hij burgemeester een "rotwijf" noemde SVM

02 mei 2018

17u25

Bron: Belga 0 Eric Massin neemt ontslag als voorzitter van de PS-federatie van Charleroi. Dat kondigde hij zelf aan. Zijn excuses na zijn verklaringen op 1 mei bleken niet te volstaan.

Massin had gisteren tijdens zijn toespraak in Charleroi de MR-burgemeester van Courcelles une 'salope' -een rotwijf- genoemd. Hij bood Caroline Taquin later zijn excuses aan en verontschuldigde zich ook in het openbaar, maar de polemiek bleef aanhouden. Minister van Landbouw Denis Ducarme eiste zelfs bij Elio Di Rupo dat Massin een stap opzij zou zetten.

In een mededeling liet Massin weten dat hij zijn fout inziet en toegeeft. Maar de excuses volstonden dus niet. "Iedereen die me kent, weet dat ik de waarden van gelijkheid verdedig in mijn dagelijks handelen. Ook mijn partij heeft altijd het voortouw genomen in de strijd voor gelijkheid. In het belang van de PS en om de rust te doen terugkeren, heb ik persoonlijk de beslissing genomen om ontslag te nemen als voorzitter van de PS-federatie van Charleroi", klinkt het.