PS-kandidaat in Molenbeek vervolgd voor rijden onder invloed en het rammen van vier voertuigen KVE

25 september 2018

08u51

Bron: Sudinfo, Bruzz, RTBF 10 Aziz Mouaouia die op de dertigste plek staat op de Molenbeekse PS-SP.A-lijst, wordt vervolgd voor rijden onder invloed. Dat meldt 'Sudinfo'.

Het voorval heeft zich afgespeeld op 19 februari, maar raakte nu pas bekend. Volgens 'Sudinfo' was de man met 2,3 promille alcohol in het bloed toch achter het stuur gekropen, maar duidelijk niet meer in staat om nog met de auto te rijden. Tijdens de rit beschadigde hij vier geparkeerde wagens.

Volgens de informatie van 'Sudinfo' heeft de socialistische kandidaat de feiten bekend.

Klacht wegens laster

Daarnaast heeft de PS-kandidaat ook een klacht wegens laster aan zijn broek van het schepencollege van Molenbeek omdat hij foute informatie zou hebben verspreid via sociale media.

Hij stelde op Facebook dat de gemeente op de hoogte was van enkele beschuldigingen van misbruik van kinderen op een Molenbeekse school zonder actie te ondernemen. Het schepencollega heeft dat weerlegd en verklaard dat de informatie is doorgegeven aan het parket, zo meldt 'Bruzz'. Mouaouia heeft de bewuste berichten ondertussen van Facebook verwijderd: "Om een polemiek te vermijden".