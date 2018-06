PS-Kamerlid Alain Mathot kreeg 700.000 euro toegestopt in zaak Uvelia/Intradel bvb

29 juni 2018

17u13

Bron: Belga 30 PS-Kamerlid en burgemeester van Seraing Alain Mathot heeft in de zaak Uvelia/Intradel 700.000 euro gekregen van Philipe Leroy, ex-directeur van het Franse bedrijf Inova. Dat blijkt vandaag uit het vonnis van de correctionele rechtbank van Luik in de corruptiezaak rond de aanbesteding voor de bouw van de verbrandingsoven van Herstal.

De parlementaire onschendbaarheid van Mathot werd niet opgeheven in de zaak. Twaalf verdachten zijn tot celstraffen veroordeeld van 8 maanden tot 3 jaar met uitstel, drie anderen zijn vrijgesproken. Vier ondernemingen zijn ook veroordeeld, waaronder Inova Frankrijk. Daarnaast zijn er boetes, beroepsverboden en inbeslagnames uitgesproken. Het voorlezen van het 250 pagina's tellende vonnis nam bijna 7 uur in beslag.

Mathot was niet bij de beklaagden, aangezien zijn parlementaire onschendbaarheid niet opgeheven werd, hoewel het parket-generaal van Luik dat gevraagd had aan de Kamer. De plenaire Kamer verwierp in april 2016 dit verzoek. Dat gebeurde met 81 stemmen van N-VA, Open Vld, PS en sp.a, tegen 49 stemmen van CD&V, MR, Ecolo-Groen en PVDA. Vlaams Belang en cdH onthielden zich.

De rechtbank heeft nu evenwel geoordeeld dat Mathot wel degelijk 700.000 euro toegestopt kreeg in het kader van de corruptie in het dossier, al blijft er twijfel bestaan over het feit of hij zijn invloed gebruikt zou hebben bij de aanbesteding voor de bouw van de verbrandingsoven.

Mathot werd op 29 november 2011 in verdenking gesteld wegens passieve corruptie en het witwassen van geld. Hij ontkent elke betrokkenheid in de zaak. Het Franse bedrijf Inova sleepte het contract van 170 miljoen in de wacht voor de bouw van de verbrandingseenheid van Uvelia op het terrein van de intercommunale Intradel in Herstal. Het onderzoek ging over steekpenningen die Inova daarbij betaald zou hebben.