PS-Kamerfractieleider noemt N-VA 'instabiel': "Moeten kunnen samenwerken met ernstige mensen"

14 juni 2020

13u51

Bron: Belga 4 PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej spreekt geen duidelijk veto uit tegen het samengaan van PS met N-VA op federaal niveau, maar heeft zware kritiek op de houding van de Vlaamse nationalisten vrijdag op de superkern. Hij twijfelt eraan of het mogelijk is op een verantwoordelijke en constructieve manier met hen samen te werken.

"Ze blijven trouw aan wat ze echt zijn, een partij die gedomineerd wordt door persoonlijke politieke agenda's en politieke instabiliteit. We hebben dat gezien met de regering-Michel (waar de N-VA door het Marrakesh-verdrag eind december 2018 de regering verliet, red.) en we zien het regelmatig in het parlement", zei de PS'er zondag in ‘C'est pas tous les jours dimanche’ op RTL-TVi.

As N-VA/PS

Nu het einde van de volmachten in zicht is, komt de federaleregeringsvorming opnieuw op het voorplan. De socialistische partijvoorzitters namen vorige week de draad van hun gesprekken met collega-partijvoorzitters opnieuw op. Een regering met PS en N-VA komt daarbij steeds meer nadrukkelijk naar voren.



N-VA-kamerfractieleider Peter De Roover vond in ‘De Zevende Dag’ dat de as N-VA/PS de basis van een regering kan vormen, aangevuld met de restregering (MR, Open Vld en CD&V), waarbij ook minister-presidenten Jan Jambon en Elio Di Rupo premier Sophie Wilmès zouden bijstaan.

Verantwoordelijkheid

Laaouej is niet opgezet met het feit dat zijn N-VA-collega De Roover vrijdag de superkern verliet terwijl de negen andere partijen een bijkomend pakket aan sociale maatregelen goedkeurde. "De regering heeft haar verantwoordelijkheid opgenomen en voor 100 miljoen aan steun voor de uitkeringsgerechtigden en de zelfstandigen beslist. En de N-VA sloeg de deur achter zich dicht...”

Volgens de PS'er is het niet mogelijk om aan de toekomst van het land of het post-coronaherstelbeleid te werken met "partijen die de deur dichtgooien als men sociale en economische maatregelen neemt die de burgers verwachten".

Dat kan wel met "partijen die verantwoordelijk zijn en die het einde van land niet in hun partijprogramma hebben staan. We moeten kunnen samenwerken met ernstige mensen, die het land een toekomst willen geven en geen factor van instabiliteit zijn", aldus Ahmed Laaouej.

