PS: “Gesprek met premier was teleurstellend. Hij snapt niet in welke politieke urgentie hij zich bevindt” SVM

11 december 2018

16u33

Bron: Belga 0 Het gesprek van PS-fractieleider Ahmed Laaouej met premier Charles Michel was naar eigen zeggen "teleurstellend". Over een motie van wantrouwen tegen de regering wil Laaouej zich nog niet uitspreken. Eerst willen de Franstalige socialisten horen wat de premier morgen tijdens het Kamerdebat te vertellen heeft.

De premier werkt vandaag zijn lijstje af van fracties met wie hij gesprekken voert over het verdere verloop van de werkzaamheden. "Ik denk niet dat de premier begrijpt in welke politieke urgentie hij zich bevindt", aldus Laaouej.

"Ik heb geen enkel engagement gehoord over een echte breuk. Politiek blijft de premier consulteren, zelfs onderhandelen met N-VA. Maar ook met het asociaal beleid dat tot vandaag werd gevoerd, is er geen breuk. Een daling van de btw op elektriciteit, de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar die niemand snapt, de zware beroepen,... Die thema’s kwamen niet eens aan bod.”

Motie van wantrouwen

Fractieleidster Meryame Kitir zei dat sp.a een motie van wantrouwen achter de hand houdt. De PS wil daarover nog geen uitspraken doen. Wel preciseerde Laaouej dat de PS "niet de kruk zal zijn van een wankele regering".

Intussen heeft de premier gepraat met N-VA, MR, PS en CD&V. Nu is het gesprek met Open Vld aan de gang, daarna komen sp.a en Ecolo-Groen nog langs. Morgen gaan de gesprekken voort met het cdH. David Clarinval (MR) sloot niet uit dat er nog een tweede ronde volgt. In elk geval is er tot dinsdag tijd gekocht. Dan staan interpellaties ingeschreven, waaraan eventueel moties kunnen worden gekoppeld.