PS gelast wekelijks partijbestuur af door met coronavirus besmette medewerker, voorzitter Magnette gaat "contact beperken"

09 maart 2020

11u19

Bron: Belga, RTBF 0 Geen partijbestuur bij de Franstalige socialisten vanochtend. De PS verdaagt het wekelijkse overleg omdat een partijmedewerker besmet is met het coronavirus, zegt de woordvoerder van de Franstalige socialisten. Volgens Franstalige media gaat het om een dichte medewerker van voorzitter Paul Magnette. Die zal nu op medisch advies zijn contacten “beperken”.

Volgens verschillende media zou het hoofd van de studiedienst van de partij besmet zijn met het coronavirus. De medewerker heeft ook veelvuldig contact met partijvoorzitter Magnette. Die heeft dan ook doktersadvies ingewonnen. Volgens de RTBF zal Magnette de komende dagen “zijn contacten beperken”. De PS-voorzitter hoeft zelf niet in quarantaine en vertoont voor alle duidelijkheid geen enkel symptoom van ziekte.

De PS-medewerkers die normaal gezien in het hoofdkwartier op de Keizerslaan werken, is gevraagd om de komende dagen van thuis uit te werken. Als de politieke actualiteit het vereist, volgt later deze week wel nog een partijbureau.

