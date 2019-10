PS-fractieleider Ahmed Laaouej pessimistisch: aanstelling preformateurs niets meer dan “democratische beleefdheid” TT

08 oktober 2019

16u18

Bron: Belga, RTBF 0 Is de aanstelling van preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) niet meer dan een wanhoopspoging van koning Filip om tijd te rekken in de federale regeringsvorming, die nog bijna nergens staat? Dat pessimistisch gevoel uit alvast PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej, partijgenoot van Demotte. Laaouej verbergt zijn scepticisme niet tegenover de RTBF.

Dat Bourgeois en Demotte niet de grote tenoren zijn die de formatie zullen vlot trekken, is voor iedereen duidelijk. De twee moeten van koning Filip onderzoeken of hun beider partijen bereid zijn elkaar diep in de ogen te kijken om uiteindelijk samen te proberen een regering te vormen.

Maar het pessimisme over hun taak overheerst bij de meeste politici. Vanmorgen al temperde N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover de verwachtingen. “De toestand blijft nog ver van een oplossing”, klonk het. “De gesprekken die er geweest zijn, hebben hun nut gehad, maar er moet nog aardig wat werk gepresteerd worden. Ik vertel geen geheim dat de PS en N-VA met behoorlijk verschillende programma’s naar de verkiezingen zijn gegaan.”

Het commentaar van De Roovers collega-Kamerfractieleider bij de PS, Ahmed Laaouej, is deze namiddag nog een stuk pessimistischer. Hij suggereert dat de Franstalige socialisten Demotte enkel hebben afgevaardigd omdat de koning hen dat heeft gevraagd, maar ook niet meer dan dat. “Ik zie vandaag niet wat de PS en de N-VA bindt. Als ik de antisociale maatregelen en de tinten van extreemrechts zie in Vlaanderen... Er zijn geen gemeenschappelijke punten”, aldus Laaouej bij de RTBF. “Het paleis heeft de controle over de onderhandelingen overgenomen. Het gaat om louter democratische beleefdheid.”

“Hoog tijd om naar de kern te gaan”

Voor de MR betekent de benoeming van Bourgeois en Demotte wel een “vooruitgang in de onderhandelingen”. Volgens Sophie Wilmès, die namens de Franstalige liberalen de onderhandelingen voert, is het nu “hoog tijd om naar de kern van de zaak over te gaan”.

“De slechter wordende macro-economische parameters, de onzekerheid over de brexit, de explosie van de vergrijzingskosten, de verwachtingen rond de koopkracht, de verzuchtingen over het klimaat... zijn dossiers die we stuk voor stuk met spoed moeten behandelen en die een beroep doen op ons gevoel voor verantwoordelijkheid”, zegt Wilmès. De huidige regering in lopende zaken is niet bij machte deze uitdagingen het hoofd te bieden, vindt ze.

“Er bestaan alternatieven voor paars-geel”

Groen “neemt akte” van de aanstelling van Bourgeois en Demotte. De partij wijst er wel meteen op “dat een regering met N-VA en PS niet de enige optie is voor de vorming van een Belgische regering”. “Er bestaan alternatieven. Groen dringt aan op voortgang van de werkzaamheden en blijft intussen beschikbaar voor oplossingen”, stelt de partij in een persbericht.

Eerder in ‘De Ochtend’ zei Groen-voorzitster Meyrem Almaci dat het tijd wordt dat er “schot in de zaak komt”. Almaci wil dat er op federaal niveau een “warm project” komt zoals in Brussel en Wallonië en geen project dat “kansen mist zoals we op Vlaams niveau aan het doen zijn”.