PS-fractieleider: "18 zetels voor het Vlaams Belang. Dat is het resultaat van regeren met N-VA” ADN

26 januari 2020

18u32

Bron: Belga 0 Het belangrijkste gevolg van een regering met de N-VA is dat het Vlaams Belang gestegen is van 3 naar 18 zetels. Dat heeft PS-Kamerfractieleider en voorzitter van de Brusselse PS Ahmed Laaouej vandaag gezegd op een nieuwjaarsevenement van de Brusselse afdeling. Laaouej richtte zich vooral tot de CD&V. Die partij blijft erop aandringen dat N-VA als grootste Vlaamse partij deel moet uitmaken van de volgende federale regering.

De Brusselse PS heeft een bewogen week achter de rug. Emir Kir, Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, werd uit de partij gezet na een omstreden ontmoeting met extreemrechtse Turkse collega's. Laaouej verdedigde de beslissing rond Kir. Volgens hem moet zijn partij "onberispelijk" zijn.

Extreemrechts

"Het cordon sanitaire tegenover extreemrechts verdraagt geen uitzonderingen. Niemand van ons, ongeacht zijn statuut, kan dat negeren. Extreemrechts is misselijkmakend en moeten we blijven bestrijden, ongeacht vanwaar het komt", dixit Laaouej.



Wat de federale formatie betreft, richtte de PS'er zich vooral tot de CD&V. Volgens hem leeft bij CD&V het idee dat er niets mogelijk is zonder de N-VA. "Ik heb van mijn kant maar één vraag voor hen: wat is het resultaat van een regering met N-VA? Een Vlaams Belang dat van 3 naar 18 zetels is gegaan in het federaal parlement", aldus Laaouej.

Daarnaast had de PS'er het over de achteruitgang van de democratische waarden, de herhaalde aanvallen aan het adres van advocaten, magistraten, vakbonden en journalisten.

Verder is er volgens Laaouej sprake van een stagnerende economie en "sociale achteruitgang op alle vlakken, een bedreigde gezondheidszorg, een toenemende onzekerheid en een gat in de begroting van 12 miljard euro".