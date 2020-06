PS'er veroordeeld die MR-burgemeester in toespraak uitschold voor 'slet' mvdb

25 juni 2020

16u30

Bron: 7s7 - Belga 6 De voormalige PS-voorzitter van Groot-Charleroi is woensdag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot het betalen van 800 euro boete na beledigingen aan het adres van Caroline Taquin (MR), burgemeester van Courcelles (nabij Charleroi). Eric Massin noemde twee jaar geleden in een 1 mei-toespraak het liberale Kamerlid een ‘salope’ (‘rotwijf’, maar ook te vertalen als ‘slet’). Hij gebruikte die omschrijving tijdens een voorstelling van de verschillende PS-kopstukken in de regio in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

Massin, de voorganger van Paul Magnette als burgemeester van Charleroi, stelde Laurence Meire voor als hoofd van de PS-lijst in Courcelles. “Zij zal de moeilijke taak hebben om de strijd aan te gaan met het gemeenste - nu ben ik te vriendelijk - zeg maar het grootste rotwijf - nu druk ik me zelf gemeen uit - onder de lokale burgemeesters.” De woorden veroorzaakten een storm van verontwaardiging. Massin bood Taquin zijn excuses aan en verontschuldigde zich ook in het openbaar, maar de polemiek bleef aanhouden. Een dag later nam hij ontslag als plaatselijk PS-voorzitter.

“Iedereen die me kent, weet dat ik de waarden van gelijkheid verdedig in mijn dagelijks handelen. Ook mijn partij heeft altijd het voortouw genomen in de strijd voor gelijkheid. In het belang van de PS en om de rust te doen terugkeren, heb ik persoonlijk de beslissing genomen om ontslag te nemen als voorzitter van de PS-federatie van Charleroi”, klonk het toen. De advocaat van opleiding stopte in dezelfde maand ook als federaal Kamerlid om voltijds OCMW-voorzitter van Charleroi te worden.

“Het kwam spontaan”

Taquin diende klacht in, maar het parket van Charleroi seponeerde deze. De correctionele rechtbank ging alsnog tot vervolging over. Op een hoorzitting betuigde Massin opnieuw zijn spijt. “Het kwam spontaan, ik wilde haar geen kwaad berokkenen. Ik wilde de achterban mobiliseren en hen eraan herinneren dat ze een geduchte politieke tegenstander is, die zich weet te verdedigen en aanvalt wanneer nodig.”

Volgens Massins advocaat is zijn cliënt al genoeg gestraft. “Hij heeft per sms’en zijn verontschuldigingen aangeboden en heeft ook telefonisch excuses geuit. Hij nam ook zelf ontslag als PS-voorzitter van Groot-Charleroi”, stelde meester Nabil Khoulalène. De advocaat voerde ook aan dat zijn cliënt op het moment van de feiten als Kamerlid politiek onschendbaar was.

Jean-Claude Derzelle, de advocaat van Taquin, zegt tevreden zijn met het vonnis. Hij sluit niet uit dat een beroepsprocedure wordt ingesteld. De rechtbank volgt zijn visie niet dat ‘salope’ hier een seksistische context had. Taquin zelf vindt de veroordeling “een sterk signaal”. “Het is bijna onbestaand dat een politicus veroordeeld wordt voor het beledigen van een collega. Ik ben een harde, maar iemand beledigen is wat mij betreft de eerste stap naar geweld in de samenleving. Het hof herinnert ons eraan dat een politieker die de burgers vertegenwoordigt het goede voorbeeld moet geven. Hij mag de eer en het respect van de mensen niet ondermijnen. Ik ben blij dat dit is gevolgd en dat het zo duidelijk is gezegd”, luidt het in een verklaring.