PS en sp.a willen Open Vld federaal dumpen

11 september 2019

Bron: Belga

PS en sp.a willen niet eindigen in een coalitie met de partijen uit de Zweedse regering-Michel. Toetreden tot een zogenoemde paarsgele coalitie is voor de socialisten alleen mogelijk als Open Vld eerst geloosd wordt. Dat bevestigen hoofdrolspelers in de top van beide partijen aan De Standaard.