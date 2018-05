PS en sp.a gaan "samen voor vernieuwing" in Schaarbeek

15 mei 2018

De PS en de sp.a trekken in Schaarbeek samen naar de kiezer, dat werd gisterenavond goedgekeurd op de Algemene Vergaderingen van de socialistische partijen. Matthieu Degrez (PS) is lijsttrekker en Hannelore Goeman (sp.a) staat op de tweede plaats van de PS-sp.a-lijst. Samen willen ze vernieuwing brengen in Schaarbeek en dan vooral de ruwere wijken van "Laag Schaarbeek".